موازنة الاتحاد الأوروبي 2028-2034 تواجه خلافات التمويل

أرجأ قادة الاتحاد الأوروبي بدء اليوم الثاني من محادثات موازنة التكتل للفترة 2028-2034، وسط خلافات مستمرة حول تمويل الأولويات الجديدة.

وقال المستشار الألماني فريدريش ميرتس مساء الخميس على هامش قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل إنه “لا يزال هناك الكثير من العمل التحضيري الذي يتعين القيام به للوصول إلى نتيجة”.

وتباينت آراء القادة في بروكسل حول سبل تمويل الأولويات المستجدة كالدفاع وتعزيز التنافسية، دون المساس بالدعم الزراعي التقليدي ومخصصات صناديق الدعم الموجهة للمناطق الأكثر فقرا.

وعقد رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا قمة للقادة في محاولة لتقريب وجهات النظر بين الدول الغنية، التي تساهم بحصة أكبر في الموازنة المشتركة وفقا لحجم اقتصاداتها، والدول الأقل ثراء التي تخشى تراجع حصتها من الدعم. وشدد ميرتس عند وصوله إلى الاجتماع على مطالبته بالحد من حجم الموازنة لتجنب زيادة كبيرة في مساهمات ألمانيا.

وتطالب إلى جانب ألمانيا النمسا وهولندا والدنمارك وفنلندا والسويد وبلجيكا بإجراء تخفيضات في الموازنة الجديدة. وقدم كوستا اقتراحا توفيقيا جديدا في نهاية الأسبوع الماضي بحجم إجمالي يبلغ 1.78 تريليون يورو (1.95 تريليون دولار) لفترة السبع سنوات، أي أقل بنحو 204 مليارات يورو عن الاقتراح الأولي الذي قدمته المفوضية الأوروبية.

ولا يزال الاقتراح الجديد أعلى من الموازنة الحالية التي تغطي الفترة 2021-2027. وقال ميرتس بعد مشاورات مع قادة الاتحاد الأوروبي: “أعتقد أنني في وضع يسمح لي بالقول إن هناك بالتأكيد بعض التحرك نحو مزيد من التخفيضات”. وحذرت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني، التي يستفيد بلدها من الإعانات الإقليمية للاتحاد الأوروبي، من إجراء تخفيضات في مخصصات الدعم الموجهة للمناطق الأكثر فقرا. وقالت في بروكسل: “لسنا مستعدين للموافقة على موازنة نضطر بموجبها إلى تقديم المزيد مقابل الحصول على أقل”.

ووفقا لميلوني، فإن الاتحاد الأوروبي “بعيد كل البعد” عن التوصل إلى اتفاق بشأن الموازنة.

وحث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قادة الاتحاد الأوروبي على التوصل إلى اتفاق بشأن الموازنة المقبلة بحلول نهاية العام، قبل الانتخابات الرئاسية الفرنسية المقررة في ربيع عام 2027.

وقال ماكرون: “إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بحلول 31 ديسمبر، فسيتم استئناف المناقشات خلال النصف الثاني من العام”. ومن المقرر إجراء الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية الفرنسية في 18 أبريل.

ولا يستطيع ماكرون، الذي يشغل حاليا ولايته الرئاسية الثانية، الترشح مجددا. وحذر من أن عدم التوصل إلى اتفاق في الأسابيع المقبلة بشأن الموازنة طويلة الأجل للفترة 2028-2034 سيؤدي إلى “ضغوط أكبر بكثير”، فضلا عن خطر عدم إقرار الموازنة في الموعد المحدد.

وأيد ميرتس دعوة ماكرون للتوصل إلى اتفاق في القمة المقبلة للاتحاد الأوروبي في ديسمبر المقبل. وقال المستشار الألماني: “أعتقد أنه سيكون من الجيد لأوروبا إذا تمكنا من تحقيق ذلك، وأوافق على أنه ينبغي لنا بذل كل ما في وسعنا لتحقيق ذلك”.

ورفضت ميلوني تحديد موعد نهائي للمفاوضات. وقالت: “لن أسمح للجدول الزمني بأن يحدد نتيجة هذه المسألة”. وأضافت: “ليس لدي موعد نهائي محدد بل لدي شروط. وعندما يكون الاتفاق الذي أعتبره صالحا وعادلا لإيطاليا، عندها سأوقعه – وقبل ذلك، لست مستعدة لتوقيع أي شيء”.

المصدر: روسيا اليوم + اسوشيتد برس