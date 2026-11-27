الأمم المتحدة: تشخيص 613 طفلًا في قطاع غزة بسوء التغذية الحاد خلال النصف الأول من تشرين الثاني / نوفمبر الجاري بينهم 67 طفلًا يعانون من سوء التغذية الحاد الوخيم عقب فحص نحو 25,660 طفلًا دون الخامسة