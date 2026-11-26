ايران تنفي المزاعم حول هجوم ايراني بمسيّرة على الكويت.. وعراقجي يجري اتصالات

اعلنت الخارجية الإيرانية ان الوزير عباس عراقجي نفى في اتصال بنظيره الكويتي جراح جابر الأحمد الصباح الادعاءات المتعلقة بهجوم إيراني بمسيرة على الكويت وأعرب عن أسفه للخسائر البشرية والمادية، مؤكدا الاستعداد لإجراء تحقيق مع الكويت بشأن الحادث وتحديد مصدره والجهات الضالعة فيه.



وفي اتصال هاتفي بين وزير الخارجية الايراني ونظيره الإيطالي أنطونيو تاياني، أسف عراقجي لمقتل إيطاليين في حادثة الطائرة المسيرة بالكويت وقدم تعازيه إلى الحكومة والشعب الإيطاليين واضفا الاتهامات الموجهة إلى إيران بشأن هذه الحادثة بأنها لا أساس لها من الصحة.



وكان المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية العميد أبو الفضل شكارجي اعلن انه لم تنفذ أي عملية عسكرية أو هجومية في المنطقة وان الاتهامات تأتي في ضوء السجل السابق للتحركات العدائية. وقال ان الاتهامات تأتي في ظل دور الكيان الصهيوني والقوات الأميركية في استخدام أساليب “الراية الكاذبة” وتنفيذ مغامرات إقليمية، وهذه الاتهامات تشكل غطاء لمواصلة الأعمال التخريبية ومحاولات زيادة انعدام الأمن في المنطقة.