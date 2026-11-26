عراقجي أسف لمقتل إيطاليين في حادثة الطائرة المسيرة بالكويت وقدم تعازيه إلى الحكومة والشعب الإيطاليين ووصف الاتهامات الموجهة إلى إيران بشأن هذه الحادثة بأنها لا أساس لها من الصحة