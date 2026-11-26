الخارجية الإيرانية: عراقجي نفى في اتصال بنظيره الكويتي الادعاءات المتعلقة بهجوم إيراني بمسيرة على الكويت وأعرب عن أسفه للخسائر البشرية والمادية وأكد الاستعداد لإجراء تحقيق مع الكويت بشأن الحادث وتحديد مصدره والجهات الضالعة فيه