المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية العميد أبو الفضل شكارجي: ننفي بشكل قاطع وكامل ادعاءات الجيش الكويتي بشأن وقوع هجوم للقوات الإيرانية على أحد المراكز الحيوية في الكويت