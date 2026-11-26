بزشكيان يفتتح المرحلة الأولى من الخط الثالث لمترو مشهد ويؤكّد مواصلة تطوير البنية التحتية بالقدرات الداخلية

أكّد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان مواصلة مسار تطوير البنية التحتية في البلاد بالاعتماد على القدرات الداخلية والتوافق والمشاركة الشعبية، معلنًا دعم الحكومة لتطوير شبكة السكك الحديدية والنقل العام، وتهيئة الظروف أمام القطاع الخاص للمشاركة في تنفيذ مشاريع هذا القطاع.

وشدّد بزشكيان، في كلمة ألقاها صباح اليوم خلال مراسم افتتاح المرحلة الأولى من الخط الثالث لمترو مدينة مشهد المقدّسة، على ضرورة استكمال المسارات الرئيسية وإنشاء خطوط ومحطات فرعية، بما يسهّل وصول مختلف المناطق إلى شبكة النقل العام، ويرتقي بمستوى الخدمات المقدّمة للمسافرين ويسهّل تنقّلهم.

واعتبر أنّ تطوير النقل بالسكك الحديدية واستخدام القطارات لنقل المسافرين يشكّلان خطوة قيّمة ومن أبرز إنجازات قطاع البنية التحتية في البلاد، مشيرًا إلى أنّ هذه الإنجازات تحقّقت بجهود العاملين في مقرّ خاتم الأنبياء (ص) للإنشاءات، ومتابعة المسؤولين في المحافظة، باستثمارات تقارب 30 تريليون تومان، وبمشاركة ما يناهز 80% من الخبراء والمهندسين الإيرانيين.

ودعا بزشكيان إلى استكمال المسارات الرئيسية لخطوط المترو والسكك الحديدية، ثم إنشاء الخطوط الفرعية لربط المناطق الطرفية بالشبكة الرئيسية، إلى جانب تصميم شبكة تتيح ربط محطات المترو وخطوط السكك الحديدية بقطارات الضواحي، بما يوفّر للمواطنين إمكانية التنقّل بسهولة ضمن منظومة نقل متكاملة.

وشدّد على ضرورة متابعة تطوير شبكة السكك الحديدية بجدّية وقوّة، مؤكّدًا أنّ تنفيذ هذه المشاريع يتطلّب جهدًا جهاديًا ومشاركة شعبية واسعة وفاعلة، فضلًا عن تهيئة الظروف الملائمة لمشاركة القطاع الخاص.

وأشار الرئيس الإيراني إلى البرامج الجاري تنفيذها لتطوير قطارات الضواحي في مدن شيراز والأهواز وتبريز، مؤكّدًا تحقيق تقدّم في هذا المجال، وموضحًا أنّ الهدف يتمثّل في ربط الممرات السككية في البلاد وإنشاء شبكة متكاملة تمتدّ من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب.

وتطرّق بزشكيان إلى الضغوط والحظر والإجراءات التي تتّخذها الولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي لفرض قيود على إيران، مشيرًا إلى أنّ جزءًا كبيرًا من الإنجازات والتطوّرات تحقّق رغم الظروف الصعبة التي فرضها الأعداء من خلال الحظر والحرب.

وأكّد أنّ مواصلة هذا المسار تتطلّب التوافق والتعاون ومشاركة جميع شرائح المجتمع، مشدّدًا على أنّ الأعداء يسعون إلى عرقلة تقدّم إيران، فيما ينبغي للإيرانيين تعزيز تكاتفهم ومواصلة مسار النمو والتنمية والازدهار بقوّة، بالاعتماد على القدرات الداخلية والمشاركة الشعبية.

المصدر: وكالة تسنيم