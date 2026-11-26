العفو الدولية تحذّر من خطر إعدام الشاب يوسف المناسف في السعودية بتهم تعود إلى طفولته

حذّرت منظمة العفو الدولية من خطر صدور حكم بالإعدام مجددًا بحقّ الشاب يوسف المناسف، البالغ من العمر 30 عامًا، والمنتمي إلى الأقلية الشيعية في السعودية، وتنفيذه على خلفية جرائم يُدّعى أنّه ارتكبها عندما كان لا يزال طفلًا.

وأفادت مصادر موثوقة للمنظمة بأنّ المحكمة العليا السعودية أيّدت حكمًا سابقًا بإعدام المناسف في وقت سابق من عام 2026، قبل صدور أمر بإعادة محاكمته للمرّة الثانية في تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري.

وأعربت المنظمة عن مخاوف جدّية على حياة المناسف، في ظلّ إقدام السلطات السعودية مؤخرًا على تنفيذ أحكام بالإعدام بحقّ شبّان شيعة آخرين، بعد إعادة محاكمتهم بتهم تتعلّق بجرائم يُدّعى أنّهم ارتكبوها قبل بلوغهم سنّ الـ18 عامًا، رغم تعهّد السلطات بإلغاء عقوبة الإعدام في مثل هذه الحالات.

المصدر: موقع المنار