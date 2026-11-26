الشرع يعيّن السياسية الكردية إلهام أحمد عضوًا في مجلس الشعب السوري

عيّن الرئيس السوري أحمد الشرع السياسية الكردية البارزة إلهام أحمد عضوًا في مجلس الشعب، بعد أشهر من إعلان حلّ قوات سوريا الديمقراطية، في إطار اتفاق دمج المؤسسات التابعة للإدارة الذاتية ضمن مؤسسات الدولة المركزية.

وأعلن مجلس الشعب السوري، في بيان اليوم الخميس، أنّ الشرع أصدر مرسومًا يقضي بتعيين إلهام أحمد، التي تولّت منذ عام 2019 منصب الرئيس المشترك في الإدارة الذاتية، عضوًا في المجلس لملء شاغر عضو مستقلّ، ليرتفع بذلك عدد أعضائه من 205 إلى 206 أعضاء.

وعقب سقوط نظام الرئيس بشار الأسد في كانون الأول (ديسمبر) 2024، وقّع الأكراد والسلطات السورية الجديدة اتفاقًا مطلع عام 2026، نصّ على دمج مؤسساتهم ضمن مؤسسات الدولة.

وفي آب (أغسطس) الماضي، وبعد تصعيد عسكري مع دمشق، أعلن قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي حلّ قواته، التي شكّل الأكراد عمودها الفقري وتصدّت لتنظيم «داعش»، قبل أن يعيّنه الشرع مستشارًا له.

وطوى حلّ قوات سوريا الديمقراطية مرحلة بارزة في تاريخ أكراد سوريا، الذين سعوا إلى تكريس حكم ذاتي والحفاظ على المكتسبات التي حقّقوها خلال سنوات النزاع، وكانت إلهام أحمد من أبرز المدافعين عنها.

واضطلعت أحمد، المولودة عام 1972 في مدينة عفرين شمالي سوريا، بدور بارز في الدفاع عن الأكراد على المستويين المحلي والدولي، خلال عقود من نشاطها السياسي.

وبدأت مسيرتها السياسية بوصفها إحدى رائدات الدفاع عن حقوق المرأة في جامعة حلب، حيث درست الأدب العربي، قبل أن تصبح لاحقًا من مؤسّسي الإدارة الذاتية التي أنشأها الأكراد عقب اندلاع النزاع السوري، وكانت تتبع لها مؤسسات مدنية وعسكرية منظّمة.

ودافعت أحمد بقوّة عن إقامة نظام لامركزي وتعدّدي في سوريا، وهو الطرح الذي عارضته دمشق بشدّة. وكانت، إلى جانب مظلوم عبدي، من أبرز المفاوضين مع الحكومة المركزية، وصولًا إلى توقيع اتفاق الدمج والشروع في تنفيذه.

وأتاح بدء تنفيذ الاتفاق، الذي نصّ على إعادة النازحين الأكراد إلى مناطقهم التي فرّوا منها إثر عمليات عسكرية تركية، لأحمد زيارة مسقط رأسها في عفرين في أيار (مايو) 2026، للمرّة الأولى منذ تسع سنوات.

المصدر: أ.ف.ب.