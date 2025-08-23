السبت   
   23 08 2025   
   29 صفر 1447   
   بيروت 07:40
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    4 شهداء ومصابون جراء قصف إسرائيلي استهدف خيم النازحين داخل مدينة أصداء شمال غربي مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة