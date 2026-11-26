عراقجي: جهود الوساطة مستمرّة وإعادة فتح مضيق هرمز مرهونة بتلبية شروط إيران

أكّد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أنّ موقف بلاده المبدئي بشأن التعامل مع الوسطاء لم يتغيّر، مشدّدًا على ضرورة تلبية المطالب والشروط الإيرانية قبل إعادة فتح مضيق هرمز والمضي قدمًا نحو التوصّل إلى اتفاق.

وأوضح عراقجي أنّ المسار الدبلوماسي مستمرّ تحت إشراف المجلس الأعلى للأمن القومي، مؤكّدًا أنّ إيران لم تتخلَّ عن هذه المهمة، وأنّ جهود الوساطة تتواصل من خلال تبادل الأفكار وطرح المقترحات، في إطار المسار المعتاد.

وأشار إلى طرح أفكار محدّدة ووجود مسارات يمكن استكشافها، لافتًا إلى أنّ الجانب الإيراني يعكف حاليًا على دراستها.

وفي شأن محاولات محاصرة إيران، أكّد عراقجي أنّ بلاده ستؤمّن السلع الضرورية عبر طرق متنوّعة، وستُفشل محاولات الأعداء فرض الحصار عليها.

المصدر: موقع المنار