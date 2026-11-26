اليونيفيل: يعمل حفظة السلام بشكل وثيق مع الجيش اللبناني يومياً ويدعمون الجهود الرامية إلى تعزيز حضوره في مختلف أنحاء الجنوب وبسط سلطة الدولة في المنطقة كما يدعمون الأطراف في التنفيذ الكامل للقرار 1701