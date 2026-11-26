الحجار يترأس اجتماع مجلس الأمن الداخلي المركزي ويشدد على رفع الجهوزية الأمنية خلال فترة الأعياد

ترأس وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار اجتماعاً لمجلس الأمن الداخلي المركزي، خُصّص لبحث الأوضاع الأمنية في البلاد، واستعراض التدابير والإجراءات المتخذة لتعزيز الأمن والاستقرار وحفظ النظام العام.

وشدد الحجار على ضرورة اتخاذ التدابير الأمنية اللازمة لمواكبة فترة الأعياد المقبلة، وتكثيف الدوريات والتمركزات الأمنية، لا سيما في محيط دور العبادة والأماكن التي تشهد تجمعات وسهرات، مع تعزيز التنسيق بين الأجهزة الأمنية لضمان حسن تنفيذ الإجراءات.

وأكد الحجار أهمية تكثيف الجهد الاستعلامي والعمل الأمني الاستباقي، ورفع مستوى الجهوزية لدى الأجهزة الأمنية، بما يحول دون وقوع أي أعمال من شأنها المساس بالأمن والاستقرار، ويوفر الأجواء الآمنة للمواطنين خلال فترة الأعياد.

المصدر: موقع المنار