وزير المالية التركي يأذن بالتحقيق مع الرئيس السابق لهيئة الرقابة المصرفية في فضيحة صناديق الاستثمار

أذن وزير المالية التركي محمد شيمشك بفتح تحقيق بحقّ الرئيس السابق لهيئة التنظيم والرقابة المصرفية شهاب قافجي أوغلو، على خلفية فضيحة تتعلّق بصناديق استثمار بملايين الدولارات، تسبّبت بخسائر فادحة لنحو نصف مليون مستثمر وزادت الضغوط على الرئيس رجب طيب إردوغان وحزب العدالة والتنمية الحاكم، وفق ما أفادت وسائل إعلام رسمية، اليوم الخميس.

وذكرت وكالة الأناضول الرسمية للأنباء أنّ قرار شيمشك فتح التحقيق مع قافجي أوغلو، الذي استقال من رئاسة الهيئة خلال الشهر الجاري، جاء عقب مراجعة أولية أجرتها هيئة التفتيش التابعة لوزارة المالية.

وكانت النيابة العامة قد فرضت حظر سفر على قافجي أوغلو، الذي يواجه شبهات بتلقّي رشى وإساءة استخدام منصبه، في إطار تحقيق يتطلّب، بموجب القانون التركي، موافقة الوزارة. وكان قافجي أوغلو قد أعلن أنّ استقالته جاءت لتفادي إلحاق مزيد من الضرر بالهيئة.

وطالت الفضيحة، التي تفجّرت في أيلول (سبتمبر) الماضي، مئات المشتبه بهم، بينهم عدد من كبار المسؤولين، ومنهم نائبان سابقان لرئيس حزب العدالة والتنمية، ونائب لوزير المالية، ورئيسان سابقان لهيئة أسواق المال، والمدير العام لبورصة إسطنبول.

وكان وزير العدل أكين غورليك قد أعلن أنّ «شبكة إجرامية واسعة» تقف وراء أزمة صناديق الاستثمار، موضحًا أنّها تضمّ مسؤولين في القطاع المالي يُشتبه في ضلوعهم في التلاعب بالأسواق ودفع رشى.

ويتركّز التحقيق على شبهات باستخدام صناديق استثمار لرفع أسعار أسهم معيّنة بصورة مصطنعة، ما أتاح لمستثمرين كانوا على علم مسبق بالمخطّط تحقيق أرباح كبيرة.

وطالت تداعيات الفضيحة قيادات بارزة في حزب العدالة والتنمية، إذ استقال نائب رئيس الحزب حياتي يازجي، يوم الثلاثاء، بعدما ظهرت اتّهامات تربط نجله بفضيحة صناديق الاستثمار. وكان يازجي قد شغل سابقًا منصبَي نائب رئيس الوزراء ووزير التجارة.

وبات يازجي ثاني قيادي بارز في الحزب يستقيل على خلفية الفضيحة، بعد فاطمة بتول سايان كايا، التي وُضعت قيد الإقامة الجبرية، الثلاثاء، عقب احتجازها لمدة 19 يومًا. وسبق لكليهما أن تولّى مناصب وزارية.

وفي سياق التحقيقات، جمّدت النيابة العامة أصول 108 أشخاص حقّق كلّ منهم أرباحًا تجاوزت مليوني دولار من المخطّط، وفق وثيقة قضائية أشار إليها نائب معارض.

المصدر: أ.ف.ب.