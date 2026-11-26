معهد مشغرة الفني ينظّم جولة ميدانية لطلاب الرقابة الصحية على مؤسسات غذائية

نظّم معهد مشغرة الفني الرسمي، بالتعاون مع بلدية مشغرة، جولة ميدانية تطبيقية لطلاب اختصاص الرقابة الصحية، شملت عددًا من المؤسسات الغذائية في البلدة، بهدف تعريفهم بآليات التفتيش الصحي وتعزيز قدرتهم على تقييم مدى التزام المؤسسات بالمعايير والشروط الصحية المعتمدة.

وأجرى الطلاب خلال الجولة معاينات ميدانية للمؤسسات الغذائية، واطّلعوا على جوانب مرتبطة بسلامة الغذاء والصحة العامة، وفي مقدّمتها النظافة العامة، وطرق حفظ الأغذية وتخزينها، ومدى الالتزام بشروط السلامة الغذائية، إضافةً إلى النظافة الشخصية للعاملين والممارسات الصحية المتّبعة داخل المؤسسات.

وأتاحت الجولة للطلاب التعرّف إلى طبيعة عمل المراقب الصحي ومسؤولياته وآليات تطبيق المعايير الصحية على أرض الواقع، بما يسهم في تعزيز مهاراتهم في الملاحظة والتقييم والمتابعة، وتوظيف المعارف النظرية التي يكتسبونها داخل الصفوف في بيئة العمل.

وتندرج المبادرة ضمن توجّه معهد مشغرة الفني الرسمي إلى تعزيز جودة التعليم المهني والتقني وتطوير الجانب التطبيقي في برامجه التعليمية، من خلال توفير فرص تدريب عملي تواكب متطلّبات الاختصاصات وتتيح للطلاب اكتساب الخبرات والمهارات اللازمة لدخول سوق العمل بثقة وكفاءة.

ويعكس النشاط أهمية التعاون بين المؤسسات التعليمية والبلديات في إعداد كوادر مهنية مؤهّلة لخدمة المجتمع، ولا سيّما في مجال الرقابة الصحية المرتبط مباشرةً بسلامة الغذاء وحماية صحة المواطنين.

ويواصل المعهد من خلال هذه الأنشطة تعزيز دوره في تقديم تعليم مهني يجمع بين التأهيل العلمي والتدريب الميداني، وإعداد طلاب قادرين على تحمّل مسؤولياتهم المهنية بكفاءة وجدّية، بما يرسّخ حضوره في مجالات التعليم والتخصّص وبناء القدرات.

المصدر: موقع المنار