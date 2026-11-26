حركة أمل: متمسّكون ببقاء «اليونيفيل» ونرفض أي قوة بديلة خارج إطار الأمم المتحدة… والأولوية لإلزام إسرائيل بتنفيذ القرار ١٧٠١ والانسحاب من الأراضي اللبنانية المحتلة

في ضوء اقتراب انتهاء ولاية قوات الطوارئ الدولية العاملة في جنوب لبنان «اليونيفيل»، وما يجري تداوله من مشاريع وصيغ بديلة لمهمتها، لا سيما مسودة المشروع الفرنسي المطروحة للنقاش في مجلس الأمن الدولي، تؤكد حركة أمل ما يلي:

أولاً: تمسّك الحركة باستمرار وجود قوات اليونيفيل في لبنان، وبالقرارات الدولية ذات الصلة، ولا سيما القرار ١٧٠١ بكامل مندرجاته، وتقديرها لمسيرة التعاون التي أرساها أبناء الجنوب مع هذه القوات منذ العام ١٩٧٨، والتي شكّلت نموذجاً للتعاون بين المجتمع المحلي والأمم المتحدة، رغم كل الظروف والتحديات التي شهدها الجنوب اللبناني.

ثانياً: رفض إدراج أي اتفاق أو تفاهم جديد على نص القرار ١٧٠١ واتفاق وقف الأعمال العدائية بتاريخ 27/11/2024، في أي قرار أو تفويض أممي جديد.

ثالثاً: إنّ ما يُطرح حول إنشاء قوة متعددة الجنسيات في إطار تحالف أمني دولي، خارج بنية قوات الأمم المتحدة وقيادتها وعلمها، يثير إشكالات جوهرية تتصل بالسيادة والمرجعية القانونية والصلاحيات وقواعد الاشتباك وآليات القيادة، وهو أمر لا يمكن القبول به بديلاً عن قوات الأمم المتحدة ومهمتها المحددة بموجب القرارات الدولية.

رابعاً: إنّ ترحيب الحركة المبدئي بمهمة الدعم الأوروبية الهادفة إلى تعزيز قدرات الجيش اللبناني، والتي لا يزال مشروع الاتفاقية المتعلقة بها موضع نقاش في مجلس الوزراء، ينطلق من أهمية دعم المؤسسة العسكرية وتمكينها من أداء مسؤولياتها الوطنية.

وتؤكد الحركة ضرورة الفصل الكامل بين هذه المهمة وأي مشروع جديد، سواء لجهة المرجعية أو طبيعة الدور، وعدم تحويل مهمة الدعم الأوروبية إلى جزء من منظومة عملياتية أوسع.

إنّ حركة أمل، إذ تؤكد حرصها على تعزيز سلطة الدولة اللبنانية وسيادتها، ودعم الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية، تشدّد على أنّ الأولوية التي ينبغي أن تحكم أي نقاش دولي بشأن الوضع في جنوب لبنان، هي إلزام إسرائيل بالتنفيذ الكامل للقرار ١٧٠١، والانسحاب من الأراضي اللبنانية المحتلة، ووقف اعتداءاتها وانتهاكاتها المستمرة للسيادة اللبنانية.

المصدر: بيان