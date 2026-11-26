تقارير مصورة | حرس الثورة يؤكد أن إنتاج الصواريخ مستمر ومضيق هرمز تحت السيطرة الإيرانية

أكد الناطق باسم حرس الثورة الإسلامية، العميد حسين محبي، أن إنتاج الصواريخ الهجومية والدفاعية في إيران لم يتوقف إطلاقاً.

وقال محبي إن الولايات المتحدة تعاني نقصاً في الأسلحة الاستراتيجية، مؤكداً أن إيران لا تواجه أي نقص في قدراتها الصاروخية، ولن تعاني منه، بل تواصل تطوير مدى صواريخها ودقتها وقدرتها التدميرية.

من جهته، أكد قائد القوات البحرية في حرس الثورة الإسلامية، الأميرال علي عظمائي، أن مضيق هرمز يخضع للسيطرة الميدانية الكاملة لإيران.

وقال عظمائي، خلال زيارته إحدى الوحدات العملياتية في جزر الخليج، إن البحرية الإيرانية تمتلك القدرة على تغيير المعادلات في هذا الممر الاستراتيجي، مشدداً على أن أمن الملاحة والعبور في مضيق هرمز يرتبط باحترام سيادة إيران وحقوقها المشروعة.

مراسلنا من طهران محمد حسن قاسم

المصدر: موقع المنار