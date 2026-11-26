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وزارة الصحة في غزة: 19 شهيدا و 48 جريحاً وصلوا إلى مستشفيات القطاع خلال الـ48 ساعة الماضية
26-11-2026 11:45 صباحًا
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