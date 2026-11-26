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تقارير مصورة
تقارير مصورة | فرص أيزنكوت في تشكيل الحكومة الصهيونية الحالية
كيان العدو
26-11-2026 11:20 صباحًا
حسن حجازي
خبير في الشؤون العبرية
المصدر:
موقع المنار
ايزنكوت
حكومة الاحتلال
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