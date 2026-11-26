الرئيس عون اطّلع من سعيد على نتائج محادثات واشنطن ومشاورات إصلاح القطاع المصرفي

اطّلع رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون من حاكم مصرف لبنان كريم سعيد على أجواء المحادثات التي أجراها أخيرًا في واشنطن مع كبار المسؤولين في وزارة الخزانة الأميركية وصندوق النقد الدولي، وما تناولته من ملفات تتعلّق بالأوضاع النقدية والمصرفية والمالية في لبنان ومسار الإصلاحات الجارية.



كما عرض سعيد مع رئيس الجمهورية آخر المستجدّات المتّصلة بالمشاورات القائمة بين الحكومة اللبنانية وصندوق النقد الدولي بشأن مشاريع القوانين الرامية إلى إصلاح القطاع المصرفي، ولا سيّما الملاحظات التقنية التي قدّمها مصرف لبنان لتوضيح المبادئ والأسس المالية والمصرفية التي ينبغي أن تستند إليها هذه التشريعات.



تناول اللقاء أهمية بلورة إطار تشريعي متكامل يراعي متطلّبات الاستقرار المالي والنقدي، ويحفظ حقوق المودعين، ويؤمّن الشروط اللازمة لإعادة هيكلة القطاع المصرفي واستعادة دوره في تمويل الاقتصاد الوطني، بما ينسجم مع المعايير الدولية ومتطلّبات النهوض الاقتصادي.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام