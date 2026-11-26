جماعات الهيكل تحشد لاقتحام الأقصى خلال «الحانوكاه».. و2026 يسجل تصعيداً في أعداد المقتحمين والطقوس

تستعد جماعات الهيكل المزعوم لتنظيم اقتحامات واسعة للمسجد الأقصى المبارك، بالتزامن مع حلول عيد «الحانوكاه» العبري، الذي يبدأ مساء الجمعة 4 كانون الأول/ديسمبر المقبل ويستمر حتى مساء السبت 12 من الشهر ذاته، وسط دعوات لتكثيف اقتحامات المستوطنين وإدخال الشمعدان اليهودي وإشعال شموع العيد داخل المسجد وفي محيطه.

وتكثف هذه الجماعات حملاتها التحريضية لحشد أكبر عدد ممكن من المستوطنين لاقتحام الأقصى خلال أيام العيد الثمانية، مستغلة المناسبة الدينية للمطالبة بزيادة أعداد المقتحمين وتمديد ساعات الاقتحام، إلى جانب الدفع نحو إدخال الرموز الدينية اليهودية وإقامة الطقوس المرتبطة بالمناسبة داخل باحات المسجد، في مسعى لفرض وقائع جديدة وتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم فيه.

وتتمثل أبرز طقوس “عيد الحانوكاه”، المعروف باسم «عيد الأنوار»، في إشعال الشموع على مدى ثمانية أيام، إذ توقد شمعة إضافية كل ليلة على شمعدان خاص يُعرف باسم «الحانوكياه»، حتى تكتمل الشموع الثماني في الليلة الأخيرة، إلى جانب إقامة التجمعات والاحتفالات الدينية وإنشاد الترانيم المرتبطة بالمناسبة.

وتسعى جماعات الهيكل إلى نقل هذه الطقوس إلى المسجد الأقصى ومحيطه، من خلال إدخال الشمعدان وإشعال الشموع في باحاته وعند أبوابه، فضلاً عن ساحة البراق الملاصقة له، في خطوات تتجاوز المظاهر الاحتفالية إلى محاولة تكريس حضور ديني يهودي داخل المسجد وفي محيطه.

وتكشف الأرقام المسجلة خلال السنوات الأخيرة عن تصاعد استغلال الأعياد العبرية لتكثيف الاقتحامات؛ إذ بلغ عدد المستوطنين الذين اقتحموا الأقصى خلال عيد الحانوكاه 2567 مستوطناً عام 2024، وارتفع إلى 2779 مستوطناً عام 2025، وفق المعطيات الواردة في التقرير.

وسبق أن شهدت مناسبات الحانوكاه محاولات لإشعال الشموع داخل المسجد الأقصى ومحيطه، إلى جانب وضع شمعدانات عند أبوابه وفي ساحة البراق، وسط مخاوف فلسطينية من تحويل هذه الممارسات إلى طقوس متكررة يجري تكريسها تدريجياً، تمهيداً لفرض مظاهر دينية جديدة في باحات المسجد.

ويرتبط عيد الحانوكاه برواية دينية يهودية تتحدث عن العثور على كمية من الزيت تكفي لإضاءة الهيكل يوماً واحداً، لكنها استمرت مشتعلة ثمانية أيام، وهو ما يشكل أساس تقليد إشعال الشموع خلال أيام العيد، الذي تتخذه جماعات الهيكل مناسبة لتكثيف حملاتها المتعلقة بالمسجد الأقصى.

2026.. تصاعد الاقتحامات ومحاولات فرض الطقوس

وتعكس الإحصائيات الرسمية الصادرة عن محافظة القدس حجم التصعيد الذي شهده المسجد الأقصى خلال عام 2026؛ إذ وثقت المحافظة اقتحام 27,830 مستوطناً باحاته خلال الربع الثالث من العام، إضافة إلى دخول 13,113 شخصاً تحت مسمى السياحة، خلال الفترة الممتدة من تموز/يوليو حتى أيلول/سبتمبر.

وسجل موسم الأعياد العبرية، وفق بيانات المحافظة، اقتحام 11,409 مستوطنين للمسجد الأقصى، منذ رأس السنة العبرية وحتى نهاية الاقتحامات في الأول من تشرين الأول/أكتوبر 2026. وشملت الحصيلة 593 مقتحماً خلال رأس السنة العبرية، و1678 خلال يومي عيد الغفران، فيما وصل العدد خلال الأيام الخمسة الأولى من عيد العرش إلى 9138 مستوطناً.

ولم تقتصر الانتهاكات على زيادة أعداد المقتحمين، بل امتدت إلى توسيع نطاق الطقوس الدينية داخل المسجد، حيث رصدت محافظة القدس أداء صلوات جماعية وسجوداً ملحمياً ونفخاً في البوق، إلى جانب إدخال كتب الصلاة والأدوات والقرابين النباتية، بمشاركة وزراء وأعضاء في الكنيست وحاخامات وقيادات من جماعات الهيكل، وتحت حماية شرطة الاحتلال.

وفي سياق متصل، رصدت المحافظة نحو 900 قرار إبعاد عن المسجد الأقصى منذ بداية عام 2026، بالتزامن مع تشديد القيود على دخول المصلين وموظفي دائرة الأوقاف الإسلامية، وإبعاد عدد من الحراس والمرابطين والنشطاء عن المسجد.

وتشير هذه المعطيات إلى اتساع نطاق الاعتداءات التي تستهدف المسجد الأقصى، في ظل محاولات استغلال المناسبات والأعياد العبرية لزيادة الاقتحامات وفرض الطقوس الدينية، الأمر الذي يثير مخاوف من تسارع الإجراءات الرامية إلى تغيير هوية المسجد ووضعه التاريخي والقانوني.

ويُعد المسجد الأقصى بكامل مساحته البالغة نحو 144 دونماً مكان عبادة إسلامياً خالصاً، وتشمل هذه المساحة المصليات والساحات والمباني الواقعة داخل أسواره، فيما تتولى دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، التابعة لوزارة الأوقاف الأردنية، إدارته والإشراف عليه.

المصدر: المركز الفلسطيني للإعلام