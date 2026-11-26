الولايات المتحدة توجه اتهامات لـ 12 مواطنًا صينيًا بارتكاب هجمات إلكترونية

وجهت الولايات المتحدة اتهامات إلى 12 ناشط ومسؤول أمن صينيًا بتهم ارتكاب هجمات إلكترونية على وكالات حكومية وشركات تقنية وشركات دفاعية.

ووفقًا للائحة الاتهام، يشمل هؤلاء الأفراد 8 موظفين في شركة “آي سون”، ومسؤولَي أمن صينيين، وعضوين قالت السلطات انهما ينتميان إلى ما اسمته مجموعة القرصنة APT27، متهمة اياها بتزويد ما لا يقل عن 43 وكالة أمنية صينية بمعلومات مسروقة.

ويُعد اختراق شبكة وزارة الخزانة الأمريكية عام 2024 من بين الهجمات المنسوبة إلى هذه المجموعة.

كما رصدت واشنطن مكافأة تصل إلى 10 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات تُفضي إلى تحديد هوية بعض المتهمين.

وكانت الحكومة الصينية قد نفت سابقًا مزاعم الولايات المتحدة بأن بكين دعمت الهجمات الإلكترونية.

المصدر: وكالات