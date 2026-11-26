اتفاقية تعاون بين «سيريوم سوليوشن» وشركة تركية لإطلاق خط إنتاج مشترك

وقّعت شركة معمل الأمصال «سيريوم سوليوشن» اتفاقية تعاون مع شركة «ميرديان غيدا» التركية، خلال احتفال أُقيم في مركز الشركة في بلدة سرعين، بحضور رئيس لجنة الصحة النيابية النائب بلال عبد الله والسفير التركي في لبنان مراد لوتيم.

وأكد النائب عبد الله ضرورة أن يكون لبنان بلداً منتجاً، مشيراً إلى أن المجلس النيابي سيعمل على إصدار قوانين تحمي المنتج اللبناني، بدلاً من فتح الأسواق أمام الاستيراد من دون منافسة.

من جهته، أشار السفير التركي إلى الظروف الدولية الصعبة التي يواجهها لبنان، بما فيها الاعتداءات والتحديات الأخرى، معتبراً أن أعظم ما يمتلكه هذا البلد هو أبناؤه.

واختُتم الاحتفال بقص شريط افتتاح خط الإنتاج المشترك، تلاه جولة في أرجاء المعمل.

المصدر: موقع المنار