ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة إلى 3.8% خلال تشرين الأول



عاود معدل التضخم في الولايات المتحدة الارتفاع خلال تشرين الأول، مما عزز التوقعات باستمرار الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) في رفع أسعار الفائدة حتى أوائل عام 2027.

وقال مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة إن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي ارتفع بنسبة 0.3% خلال الشهر الماضي، بعد زيادة غير معدلة بلغت 0.5% في أيلول.

وجاءت الزيادة متوافقة مع توقعات اقتصاديين استطلعت وكالة “رويترز” آراءهم.

وعلى أساس سنوي، ارتفع المؤشر بنسبة 3.8% خلال الاثني عشر شهرًا المنتهية في تشرين الأول، مقارنة بزيادة بلغت 3.6% في أيلول.

كما ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، الذي يستبعد مكوني الغذاء والطاقة الأكثر تقلبًا، بنسبة 0.3% على أساس شهري خلال تشرين الأول، بعد زيادة بالنسبة نفسها في أيلول.

وعلى أساس سنوي، صعد المؤشر الأساسي، الذي يوليه مجلس الاحتياطي الاتحادي اهتمامًا خاصًا عند تقييم اتجاهات التضخم، بنسبة 3.3% خلال تشرين الأول، مقارنة بارتفاع بلغ 3.1% في أيلول.

المصدر: CNBCعربية