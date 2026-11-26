وزارة الثقافة تكرم الفنان الراحل زياد الرحباني في بيروت

في الذكرى السنوية الأولى لرحيل الفنان زياد الرحباني أُزيح الستار عن تمثاله في حديقة المكتبة الوطنية – الصنائع في بيروت تكريمًا لمسيرته.

وجاء التمثال بمبادرة من الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط الذي أطلق فكرة تخليد ذكرى زياد الرحباني من خلال هذا العمل الفني الذي يجسّد بعضاً من حضوره ومكانته.

وشهدت المناسبة كلمات لكل من وزير الثقافة غسان سلامة والسيدة نورا جنبلاط وممثل محترف الإخوة عسّاف – الورهانية الذين شاركوا في هذه المناسبة التي احتفت بإرث الراحل الرحباني .

(تصوير: نبيل إسماعيل).

المصدر: مواقع التواصل الاجتماعي