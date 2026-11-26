تقرير مصور | في راشكيدا البترونية لقاء لكتلة الوفاء للمقاومة تناول ملف توقيف الشبان الخمسة في جرود بشري والتأكيد على الوحدة والعيش المشترك ورفض الفتنة

المصدر: موقع المنار