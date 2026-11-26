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تقارير مصورة
تقرير مصور | في راشكيدا البترونية لقاء لكتلة الوفاء للمقاومة تناول ملف توقيف الشبان الخمسة في جرود بشري والتأكيد على الوحدة والعيش المشترك ورفض الفتنة
لبنان
26-11-2026 00:46 صباحًا
المصدر:
موقع المنار
العيش المشترك
الوحدة الوطنية
بلدة راشكيدا
رفض الفتنة
كتلة الوفاء للمقاومة
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