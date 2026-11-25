في دلالة على الأزمة المالية التي بدأت تعيشها الرياض بسبب الحرب في مضيقي هرمز وباب المندب قالت صحيفة فاينانشال تايمز اليوم الأربعاء إن صندوق الثروة السيادي السعودي يسعى لبيع حصة تصل إلى 25 بالمئة في نادي نيوكاسل يونايتد، لدعم استثمارات البنية التحتية في النادي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
وذكر التقرير، نقلا عن شخصين مطلعين على الأمر، أن صندوق الاستثمارات العامة كلف بنك جيه.بي مورجان بإدارة عملية بيع حصة أقلية في النادي.
وحسب التقرير، سيشتري المستثمرون أسهما جديدة يصدرها النادي بدلا من الأسهم الحالية المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة ومساهمي الأقلية.
ولم يرد صندوق الاستثمارات العامة السعودي أو نادي نيوكاسل يونايتد أو بنك جيه.بي مورجان على الفور على طلبات رويترز للتعليق.
وأفادت رويترز في وقت سابق من هذا العام أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي كان يجري محادثات مع مستثمرين بشأن حصولهم على حصة أقلية في نيوكاسل يونايتد كجزء من خططه لجمع الأموال من أجل ملعب النادي.
واستحوذت مجموعة استثمارية بقيادة صندوق الاستثمارات العامة على نيوكاسل يونايتد في عام 2021.
المصدر: رويترز