فاينانشال تايمز: صندوق الاستثمارات السعودي يسعى لبيع حصة في نيوكاسل

في دلالة على الأزمة المالية التي بدأت تعيشها الرياض بسبب الحرب في مضيقي هرمز وباب المندب قالت صحيفة فاينانشال تايمز اليوم الأربعاء ​إن صندوق الثروة السيادي السعودي يسعى لبيع ‌حصة تصل إلى 25 بالمئة في نادي نيوكاسل يونايتد، لدعم استثمارات البنية التحتية في النادي ​المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة ​القدم.

وذكر التقرير، نقلا عن شخصين مطلعين على ⁠الأمر، أن صندوق الاستثمارات العامة كلف ​بنك جيه.بي مورجان بإدارة عملية بيع حصة أقلية ​في النادي.

وحسب التقرير، سيشتري المستثمرون أسهما جديدة يصدرها النادي بدلا من الأسهم الحالية المملوكة لصندوق الاستثمارات ​العامة ومساهمي الأقلية.

ولم يرد صندوق الاستثمارات العامة ​السعودي أو نادي نيوكاسل يونايتد أو بنك جيه.بي مورجان ‌على ⁠الفور على طلبات رويترز للتعليق.

وأفادت رويترز في وقت سابق من هذا العام أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي كان يجري محادثات ​مع مستثمرين بشأن ​حصولهم ⁠على حصة أقلية في نيوكاسل يونايتد كجزء من خططه لجمع الأموال ​من أجل ملعب النادي.

واستحوذت مجموعة استثمارية ​بقيادة ⁠صندوق الاستثمارات العامة على نيوكاسل يونايتد في عام 2021.

المصدر: رويترز