بدء الاحتفال الذي يقيمه حزب الله لإطلاق موسوعة “شرح نهج البلاغة” للأمين العام الشهيد السيد هاشم صفي الدين والذي يتحدث فيه الأمين العام لحزب الله سماحة الشيخ نعيم قاسم