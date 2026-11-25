إيران عضواً في المجلس التنفيذي للإطار العالمي للمواد الكيميائية





انضمت إيران، ممثلةً عن مجموعة آسيا والمحيط الهادئ الإقليمية، إلى عضوية المجلس التنفيذي لصندوق التمويل التابع للإطار العالمي للمواد الكيميائية.

وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء بأنه خلال المؤتمر الدولي الأول للإطار العالمي للمواد الكيميائية (GFC)، الذي عُقد في جنيف خلال الفترة من 16 إلى 20 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، انتُخبت الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ممثلةً عن مجموعة آسيا والمحيط الهادئ الإقليمية، لعضوية المجلس التنفيذي لصندوق التمويل التابع لهذا الإطار لمدة ثلاث سنوات.

ويُعد صندوق التمويل التابع للإطار العالمي للمواد الكيميائية إحدى الآليات المهمة لتأمين الموارد المالية اللازمة لتحقيق أهداف هذا الإطار، ودعم الدول النامية والدول ذات الاقتصادات التي تمر بمرحلة انتقالية. ويعمل هذا الصندوق بهدف تعزيز القدرات الوطنية، وتطوير البنى التحتية للإدارة الآمنة للمواد الكيميائية والنفايات، وتسهيل الوصول إلى المعرفة والتكنولوجيا.

وتوفر عضوية الجمهورية الإسلامية الإيرانية في المجلس التنفيذي لهذا الصندوق فرصة مهمة للمشاركة الفاعلة في عملية صنع القرار المتعلقة بتحديد الأولويات وتخصيص الموارد المالية والبرامج الداعمة، كما ستعزز إمكانية متابعة احتياجات وأولويات الدول النامية، ولا سيما دول منطقة آسيا والمحيط الهادئ، بصورة أكثر فاعلية.

وخلال أعمال هذا المؤتمر، جرت مناقشة عدد من القضايا، من بينها تأمين موارد مالية مستدامة، ونقل التكنولوجيا، وتعزيز التعاون الدولي، والارتقاء بالقدرات الوطنية، ووضع مؤشرات لتقييم التقدم المحرز في مجال الإدارة الآمنة للمواد الكيميائية والنفايات. كما تم ضمان استمرارية الدعم المالي لتنفيذ أهداف الإطار، وذلك بناءً على قرار المؤتمر القاضي بتمديد عمل الصندوق حتى نهاية عام 2035.

ويُعد انتخاب الجمهورية الإسلامية الإيرانية في هذه الآلية الدولية خطوة مهمة نحو تعزيز حضور البلاد ومشاركتها الفاعلة في عمليات صنع القرار الدولية المرتبطة بالإدارة الآمنة للمواد الكيميائية والنفايات، ومتابعة مبادئ أساسية مثل العدالة في الوصول إلى الموارد المالية، وتوفير الدعم الكافي والفاعل، ونقل التكنولوجيا، ومراعاة ظروف واحتياجات الدول النامية.

المصدر: تسنيم