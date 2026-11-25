ترامب يعلن رسوما جمركية جديدة رغم فوز الديمقراطيين وقمة الصين

أشعل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوتر التجاري العالمي مجددا اليوم الأربعاء باقتراح رسوم جمركية جديدة على قوى تجارية كبرى بينها الصين، غير آبه في مساعيه لفرض سياسات حمائية بخسائر الحزب الجمهوري الذي ينتمي إليه في ​انتخابات التجديد النصفي للكونغرس.

واقترحت إدارته فرض رسوم على 14 شريكا تجاريا لمواجهة ما تسميه الطاقة الصناعية الفائضة الهيكلية. وسيفرض ‌أعلى معدل، وهو 20 بالمئة، على الصين، التي تحملها واشنطن مسؤولية إغراق الأسواق العالمية بصادرات رخيصة من كل شيء بدءا من الصلب وصولا إلى السيارات الكهربائية والمنتجات الشمسية..

وقال مسؤول أمريكي كبير “نعلم أنهم لا يحبون هذه الإجراءات، لكننا نسعى إلى الاستقرار مع الصينيين. الصين تسعى إلى الاستقرار معنا”، مضيفا أن اجتماع ترامب مع ​الرئيس الصيني شي جين بينغ الأسبوع الماضي كان “رائعا حقا”.

وأبدت بكين في وقت سابق معارضتها “للحروب التجارية”، ورفضت فكرة الطاقة الإنتاجية الفائضة، ​لكنها لم تصل إلى حد التهديد بالرد.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية قوه جيا كون “ما يسمى ‘الطاقة الإنتاجية الفائضة‘ ⁠قضية زائفة، والصين تعارض استخدامها ذريعة للتلاعب السياسي”، داعيا أكبر اقتصادين في العالم إلى الحفاظ على علاقات مستقرة.

وقال المسؤول الأمريكي الكبير إن ​الإدارة اقترحت أيضا رسوما على بنغلادش وكمبوديا والاتحاد الأوروبي والهند وإندونيسيا واليابان وكوريا الجنوبية وماليزيا وسنغافورة وسويسرا وتايوان وتايلاند وفيتنام. وفي الوقت الراهن، ​تُستثنى المكسيك والنرويج من الرسوم الجديدة.

وستأخذ الرسوم الجديدة في الاعتبار أي اتفاقات تجارية أبرمت مع إدارة ترامب، ولن تُضاف إلى بعض جولات الرسوم السابقة، مما يشير إلى أن دولا كثيرة قد لا تشهد زيادة كبيرة في تكلفة التجارة مع الولايات المتحدة.

الرسوم الجديدة ستكون وفق التفاوض

تسببت الرسوم الجمركية ​التي فرضها ترامب في ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية في الولايات المتحدة، وأظهر استطلاع للرأي أجرته رويترز/إبسوس عقب خسارة الحزب الجمهوري في انتخابات ​التجديد النصفي في نوفمبر تشرين الثاني أن 62 بالمئة من المشاركين في الاستطلاع يؤيدون الجهود الرامية إلى إلغاء هذه الرسوم.

لكن ترامب أعلن منذ فترة طويلة ‌عن خطة ⁠لإعادة فرض الرسوم التي ألغتها المحكمة العليا الأمريكية في فبراير شباط. وتأتي الرسوم الجديدة بعد تحقيق استمر ثمانية أشهر بموجب المادة 301 بشأن الممارسات التجارية غير العادلة.

وقال المسؤول الأمريكي أيضا إن الرسوم الجديدة لن تتجاوز الحدود الجمركية المنصوص عليها في أي اتفاقيات تجارية مع إدارة ترامب، بما في ذلك سقف يبلغ 20 بالمئة بالنسبة للصين خلال ولاية ترامب الثانية بموجب هدنة مع بكين مستمرة منذ عام ومن المقرر أن ​تنتهي في العاشر من يناير ​كانون الثاني.

وأضاف المسؤول أن الرسوم ⁠الجمركية لن تنطبق أيضا على واردات صينية تبلغ قيمتها حوالي 30 مليار دولار، والتي تدرس الولايات المتحدة تخفيض الرسوم الجمركية عليها في إطار عملية ثنائية.

ومع ذلك، فإنها ستُضاف إلى الرسوم الجمركية المفروضة على الصين ​خلال ولاية ترامب الأولى، والتي بلغت حوالي 25 بالمئة.

ولن تضاف الرسوم المقترحة أيضا إلى الرسوم الجمركية ​البالغة عشرة بالمئة أو ⁠12.5 بالمئة التي فرضتها الإدارة في يوليو تموز على مجموعة أوسع تضم 60 شريكا تجاريا بسبب اتهامات تتعلق بالتراخي في إنفاذ قوانين مكافحة العمل القسري. ومن المقرر نشر المعدلات المحددة في إعلان يصدر في السجل الاتحادي الأمريكي اليوم الأربعاء.

وقال المسؤول إن معدلات الرسوم الجمركية ستكون متسقة أيضا ⁠مع الاتفاقيات ​التجارية الموقعة مع شركاء آخرين، بما في ذلك الحد الأقصى البالغ 15 بالمئة الذي ​وافق عليه الاتحاد الأوروبي واليابان وكوريا الجنوبية وتايوان، بالإضافة إلى الحد الأقصى البالغ 19 بالمئة الذي وافقت عليه ماليزيا.

وستخضع الرسوم المقترحة لفترة إخطار عام وتلقي تعليقات، مع عقد ​جلسة استماع قبل دخولها حيز التنفيذ. وقال المسؤول إن ذلك قد يؤجل التنفيذ إلى شهر يناير كانون الثاني.