عاود معدل التضخم في الولايات المتحدة الارتفاع في أكتوبر تشرين الأول، مما عزز التوقعات بأن يواصل الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) رفع أسعار الفائدة حتى أوائل عام 2027.
وقال مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة اليوم الأربعاء إن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي صعد 0.3 بالمئة الشهر الماضي بعد ارتفاع غير معدل 0.5 بالمئة في سبتمبر أيلول. وتوقع اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم ارتفاع المؤشر 0.3 بالمئة. وزاد المؤشر خلال الاثني عشر شهرا المنتهية في أكتوبر تشرين الأول 3.8 بالمئة بعد ارتفاعه 3.6 بالمئة في سبتمبر أيلول.
وارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، الذي يستبعد مكوني الغذاء والطاقة الأكثر تقلبا، 0.3 بالمئة على أساس شهري في أكتوبر تشرين الأول، بعد زيادة غير معدلة بالنسبة نفسها في سبتمبر أيلول.
وعلى أساس سنوي، صعد مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، الذي يوليه مجلس الاحتياطي الاتحادي اهتماما خاصا عند تقييم التضخم، 3.3 بالمئة في أكتوبر تشرين الأول، مقارنة مع 3.1 بالمئة في سبتمبر أيلول.
المصدر: رويترز