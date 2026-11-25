التضخم الأمريكي يواصل الصعود في أكتوبر

عاود معدل التضخم في الولايات المتحدة الارتفاع في ​أكتوبر تشرين الأول، مما عزز التوقعات ‌بأن يواصل الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) رفع أسعار الفائدة حتى أوائل عام ​2027.

وقال مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة ​التجارة اليوم الأربعاء إن مؤشر أسعار ⁠نفقات الاستهلاك الشخصي صعد 0.3 بالمئة ​الشهر الماضي بعد ارتفاع غير معدل 0.5 ​بالمئة في سبتمبر أيلول. وتوقع اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم ارتفاع المؤشر 0.3 بالمئة. وزاد المؤشر ​خلال الاثني عشر شهرا المنتهية في ​أكتوبر تشرين الأول 3.8 بالمئة بعد ارتفاعه 3.6 ‌بالمئة ⁠في سبتمبر أيلول.

وارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، الذي يستبعد مكوني الغذاء والطاقة الأكثر تقلبا، 0.3 بالمئة على ​أساس شهري ​في أكتوبر ⁠تشرين الأول، بعد زيادة غير معدلة بالنسبة نفسها في ​سبتمبر أيلول.

وعلى أساس سنوي، صعد مؤشر ​أسعار ⁠نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، الذي يوليه مجلس الاحتياطي الاتحادي اهتماما خاصا عند تقييم ⁠التضخم، 3.3 ​بالمئة في أكتوبر تشرين ​الأول، مقارنة مع 3.1 بالمئة في سبتمبر أيلول.

المصدر: رويترز