حزب الله: نستنكر الاتهامات والادعاءات الباطلة التي وردت بالقضية المنسوبة لنا في الأردن

قالت العلاقات الاعلامية في حزب الله في بيان لها الاربعاء “نرفض ونستنكر الاتهامات والادعاءات الباطلة التي وردت في القضية المنسوبة إلى حزب الله في الأردن، والتي لا أساس لها من الصحة”، وتابعت “ننفي أي علاقة لحزب الله بهذه القضية أو بالأفعال والأنشطة التي جرى الحديث عنها، وما تضمنته من مزاعم بشأن تكليفات أو تمويل أو اتصالات أو مخططات أمنية على الأراضي الأردنية”.

واضاف البيان “إننا ندعو السلطات الأدرنية إلى التنبه من خطورة الانجرار خلف الحملات الممنهجة التي تستهدف تشويه صورة حزب الله ومقاومته، ومحاولات تقديمه للرأي العام العربي على أنه حزب يسعى إلى تهديد الدول العربية والإضرار بأمنها واستقرارها”.

وأكد البيان أن “هذه الحملات لن تؤتي أُكُلها، ولن تنجح في تغيير الصورة الراسخة لحزب الله في وجدان الشعوب العربية، ولن تحجب حقيقة مواقفه الثابتة في مواجهة العدو الإسرائيلي، وموقفه المشرف في الوقوف إلى جانب فلسطين وشعبها، لا سيما غزة، بعد أن تخلى عنها الكثيرون”.

المصدر: موقع المنار