إعلام بريطاني: سلاح الجو الملكي ينقل طائراته إلى حظائر ليلًا تحسّبًا لتهديدات المسيّرات

أفادت صحيفة «ذا تايمز» وقناة «سكاي نيوز» البريطانيتان، اليوم الأربعاء، بأنّ سلاح الجو الملكي البريطاني ينقل طائراته ليلًا إلى حظائر ومخابئ لحمايتها من تهديدات محتملة من الطائرات المسيّرة. وذكرت الوسيلتان، من دون تسمية مصادرهما، أنّ الإجراءات تشمل أيضًا خططًا لاستخدام شِباك مضادّة للمسيّرات لحماية الطائرات المكشوفة.

ولم تردّ وزارة الدفاع البريطانية حتى الآن على طلب وكالة «رويترز» التعليق على هذه التقارير، التي جاءت بعدما حذّرت الوزارة وجهاز المخابرات الداخلية البريطاني «إم آي 5»، أمس الثلاثاء، من تزايد خطر أعمال تخريب من جانب روسيا. كما جاءت عقب مزاعم بشأن نوايا مرتبطة بإيران في قواعد عسكرية بريطانية، نفتها طهران.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، تعامل عسكريون من سلاح الجو الأميركي مع «نشاط مشتبه به لطائرات مسيرة غير مصرح بها» في قاعدة لاكنهيث التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني. وجاء ذلك بعد أيام من نقل الولايات المتحدة طائرات للتزوّد بالوقود إلى لاكنهيث من قاعدة جوية بريطانية أخرى.

وفي الشهر الماضي، زعم الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنّ تهديدًا مرتبطًا بإيران دفع إلى سحب قاذفات «بي-1» الأميركية من قاعدة فيرفورد التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني، بعد واقعة حدثت في أيلول (سبتمبر).

وأُلقي القبض على خمسة رجال قرب قاعدة فيرفورد عقب تقارير عن نشاط مريب في محيطها، من دون تقديم أدلّة واضحة بشأن الجهة التي يرتبطون بها.

المصدر: رويترز