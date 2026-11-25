عارف يعلن استمرار المراسم الشعبية للذكرى الأولى لاستشهاد قائد الثورة حتى عيد الفطر

أعلن النائب الأول لرئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية محمد رضا عارف أنّ المراسم الشعبية للذكرى السنوية الأولى لاستشهاد قائد الثورة الامام السيد علي الخامنئي ستستمر حتى عيد الفطر، موضحًا أنّ مقرّ إحياء الذكرى والأجهزة الحكومية سيتولّون تنسيق الأنشطة الشعبية وتسهيلها.

وقال عارف، في مستهلّ جلسة مجلس الحكومة اليوم، إنّ المراسم لاقت ترحيبًا واسعًا، وإنّ طلبات كثيرة وردت من داخل إيران وخارجها للمشاركة فيها، بالتزامن مع بدء تحرّكات عفوية لإحياء الذكرى. وأوضح أنّ مقرّ الإحياء شُكّل بناءً على تدبير قائد الثورة الإسلامية المعظّم، لتوجيه المشاركات الشعبية ومساعدتها، وأنّ نموذج عمله سيستند إلى التجارب المستخلصة من مراسم تشييع الإمام الشهيد ودفنه.

وأشار عارف إلى الدور المهمّ للوزراء في إدارة لجان المقرّ، معربًا عن تقديره للثقة التي مُنحت للفريق الحكومي في هذا المجال. وطالب الوزراء المسؤولين في اللجان ببدء الإجراءات التنفيذية وفق الخطط الموضوعة وتهيئة الظروف اللازمة لمشاركة الشعب في إقامة المراسم.

ودعا عارف إلى الاستفادة من المراسم للتعريف بشخصية قائد الثورة الشهيد وإرثه الفكري، وعرض رؤاه وتوجيهاته في مختلف المجالات، بما فيها الحكم الإسلامي ومستقبل البلاد، ولا سيّما العلم والتكنولوجيا.

وشدّد على أهمية تعريف المجتمع برؤى الإمام الشهيد العميقة والبعيدة المدى في مجال العلم والتكنولوجيا، والعمل على تحقيق توجيهاته. كما طالب بإعداد أعمال ثقافية وفنية وتنفيذ برامج عالية الجودة تتناسب مع أهداف إحياء الذكرى السنوية الأولى.

وهنّأ عارف الشعب الإيراني بأسبوع التعبئة «البسيج»، واصفًا إيّاها بأنّها إنجاز ثمين تأسّس بأمر الإمام الخميني (رض) في الخامس من آذر عام 1358. وقال إنّ تأسيسها أتاح للقوى الشعبية دخول الميدان بصورة منظّمة ومتناغمة ومتكاملة.

وأكّد أنّ الثورة الإسلامية ثورة شعبية، مستذكرًا تأكيد الإمام الراحل (رض) مرارًا على الدور الأساسي للشعب في انتصارها واستمرارها. وقال إنّ دخول البسيج الميدان كان، في كلّ ساحة، عاملًا حاسمًا في الانتصار، معتبرًا أنّ دور البسيج الشعبي كان سرّ نجاحات البلاد، وأنّها اليوم «أكثر من أي وقت مضى بحاجة إلى دور هذه الشجرة الطيبة».

ولفت إلى أنّ حضور البسيجيين، ولا سيّما القوى المتخصّصة منهم، في مختلف القطاعات، بما فيها التقنيات المتقدّمة، حقّق إنجازات كثيرة للبلاد. وشدّد على مواصلة مسار التقدّم العلمي والتكنولوجي بالروح البسيجية نفسها والحفاظ على التلاحم الوطني، معتبرًا أنّ الوحدة والتلاحم ضروريان للانتصار على «العدو الماكر المدّعي».

المصدر: موقع المنار