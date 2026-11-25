وزارة الإقتصاد: الرقابة على الأسواق تتجاوز ٢١ ألف كشف ميداني وأكثر من ألف محضر محال إلى القضاء

نفّذت وزارة الاقتصاد والتجارة عبر مديرية حماية المستهلك ومصالحها في المحافظات، ٢١٬٦١٨ كشفا ميدانيا بين ٢ كانون الثاني و٢٠ تشرين الثاني ٢٠٢٦. وخصص أكثر من نصف هذه الكشوف للقطاع الغذائي، للتحقّق من سلامة السلع المعروضة وأسعارها وأوزانها.

وأسفرت الكشوف عن تنظيم ١٬١٥٣ محضر ضبط. وسجّل قطاع المولّدات الكهربائية العدد الأكبر بواقع ٦٩٧ محضرًا، يليه القطاع الغذائي بـ٣٧٠ محضرًا، فيما تناولت المحاضر الـ٨٦ المتبقية مخالفات تتعلّق بالأسعار والمقاييس والموازين وغيرها.

وأحالت الوزارة خلال الفترة نفسها ١٬٠١٤ محضرًا إلى القضاء المختصّ، بينها محاضر تعود إلى فترات سابقة. وفي إطار مراقبة المنتجات المعروضة في الأسواق، أصدرت ٣٣ قرارًا بتعليق تداول منتجات ثبت عدم مطابقتها للمواصفات، و١٠ قرارات بالسماح بإعادة التداول بعد التحقّق من المطابقة.

كما تلقّت الوزارة ٢٬٣٣٠ شكوى عبر قنوات الإبلاغ المعتمدة، وتدعو المواطنين إلى مواصلة الإبلاغ عن المخالفات، بما يساعد فرق الرقابة على تحديد مواقعها ومتابعتها ميدانيًا.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام