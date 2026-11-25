المكتب العمالي المركزي في حركة أمل يعلن التأييد الكامل لموقف الاتحاد العمالي العام

توقف المكتب العمالي المركزي في حركة أمل أمام مجريات اجتماع لجنة المؤشر الذي انعقد اليوم برئاسة وزير العمل الدكتور محمد حيدر، وما آلت إليه الجلسة من انسحاب ممثلي الاتحاد العمالي العام، رئيس الاتحاد الدكتور بشارة الأسمر ونائبه الأستاذ حسن فقيه، احتجاجًا على التعنت والتصلب اللذين أبدتهما الهيئات الاقتصادية إزاء المطالب المحقة للعاملين في القطاع الخاص.

وقال المكتب العمالي المركزي في حركة أمل، انه انطلاقًا من ثوابته الوطنية والنقابية المنحازة دائمًا إلى جانب الطبقة العاملة وذوي الدخل المحدود، يعلن التأييد الكامل لموقف الاتحاد العمالي العام، ويستنكر رفض الهيئات الاقتصادية التجاوب مع الحد الأدنى من متطلبات العيش الكريم للعمال وعائلاتهم.

واثنى المكتب على الموقف المتفهم والمسؤول لمعالي وزير العمل الدكتور محمد حيدر، الذي لطالما سعى بحكمة وتوازن إلى صون حقوق العمال وإنصافهم، مع الحرص في الوقت عينه على استمرارية المؤسسات والقطاعات الإنتاجية وحمايتها.

وطالب المكتب الهيئات الاقتصادية بالعودة عن تصلبها، والانسجام مع الطروحات العادلة للهيئات العمالية، وخفض سقف شروطها التفاوضية بما يتيح الوصول إلى حلول واقعية ومنصفة تعيد للرواتب والأجور جزءًا من قدرتها الشرائية المفقودة.

كما حذر الهيئات الاقتصادية وجميع المعنيين من مغبة الاستمرار في سياسة المماطلة والتعنت، لما تحمله من مخاطر حقيقية قد تؤدي إلى انفجار اجتماعي ومعيشي لا تحمد عقباه.

ودعا الجميع إلى مقاربة هذا الملف الحساس برزانة ومسؤولية وطنية وأخلاقية مطلقة تجاه الوطن والمواطنين، لا سيما في ظل الأزمة الاقتصادية والاجتماعية الخانقة التي ترزح تحت وطأتها الفئات الشعبية والأكثر هشاشة.

واكد المكتب العمالي المركزي في حركة أمل أن استقرار المؤسسات الاقتصادية لا يمكن أن يقوم على حساب لقمة عيش العامل وكرامته، داعياً إلى تغليب لغة الحوار البناء والعدالة الاجتماعية لإنقاذ ما تبقى من مقومات الصمود لدى المواطن اللبناني.