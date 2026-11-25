الكنيست يقرّ تمهيديًا تعديلًا يحدّد ولاية رئيس الحكومة بثماني سنوات

أفادت وسائل إعلام في الكيان الإسرائيلي بأنّ الهيئة العامة للكنيست أقرّت بالقراءة التمهيدية مشروع تعديل «قانون أساس: الحكومة»، الذي يحدّد مدة ولاية رئيس الحكومة بثماني سنوات كحدّ أقصى. وأيّد المشروع 65 عضوًا، فيما عارضه 48.

وأضافت أنّ التعديل يتناول مسألة تعذّر رئيس الحكومة عن أداء مهامه، ويتضمّن ما يُعرف بـ«قانون المتّهم»، الذي يمنع مَن قُدّمت بحقّه لائحة اتّهام من تشكيل حكومة.

كما أفادت وسائل إعلام في الكيان الإسرائيلي بأنّ الهيئة العامة للكنيست أقرّت بالقراءة التمهيدية مشروع قانون يؤيّد تشكيل لجنة تحقيق رسمية في إخفاقات 7 أكتوبر. وصوّت 65 عضوًا لمصلحة المشروع، مقابل 50 عضوًا عارضوه.

المصدر: موقع المنار