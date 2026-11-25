الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان في اليمن ترفض بيان الأمم المتحدة بشأن تعز وتطالب بتحقيق دولي مستقل

رفضت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان في اليمن البيان الصادر عن الأمم المتحدة في 23 تشرين الثاني (نوفمبر) 2026 بشأن تعز، وطالبت المنظمة بالاعتذار للشعب اليمني وتصحيح بيانها وتحديد مسؤولية السعودية عن القصف والحصار. ودعت إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة ونزيهة، لا تخضع للضغوط السعودية والأميركية، للتحقيق في جرائم العدوان على تعز، بما فيها قصف الطرق والجسور والمدارس والمستشفيات وحصار المدنيين.

ونقلت الهيئة عن المتحدّث باسم الأمم المتحدة قوله إنّ أكثر من 360 ألف يمني أُجبروا على مغادرة ديارهم منذ آب (أغسطس)، وإنّ محافظة تعز تستضيف 145 ألف نازح، وإنّ 323 مدنيًا قُتلوا أو أُصيبوا، وإنّ القيود المفروضة على الطرق تعرقل وصول الإمدادات إلى تعز. ووصفت الهيئة البيان الأممي بأنّه سياسي ومضلّل ومنحاز، واتّهمت المنظمة بتزوير الوقائع وتضليل الرأي العام العالمي وتبرئة المسؤول عن الهجمات وتحميل الضحايا المسؤولية.

وشكّكت الهيئة في مصادر رقمَي النزوح والضحايا، وقالت إنّ الأمم المتحدة ادّعت التحقيق والتوثيق من دون زيارة تعز والقرى التي تعرّضت للقصف أو لقاء الضحايا والاستماع إلى شهاداتهم. واتهمتها بالاعتماد على تقارير تُفبرك في فنادق الرياض وأبو ظبي وعواصم غربية، ثم تُعتمد باسم الأمم المتحدة لإضفاء الشرعية عليها.

وقدّرت الهيئة عدد النازحين في اليمن بالملايين، وعدد القتلى والجرحى بمئات الآلاف في كلّ فئة، معترضةً على رقمَي 76 قتيلًا و247 جريحًا اللذين أوردتهما في سياق ردّها على الحصيلة الأممية. وحمّلت السعودية مسؤولية القصف الجوي والحصار، وقالت إنّها تنفّذهما بدعم أميركي وبريطاني. واتّهمت الأمم المتحدة بخفض الأرقام عمدًا للتقليل من حجم الجرائم، وتخفيف وقعها على الرأي العام العالمي وتبرئة السعودية.

وقالت الهيئة إنّ القوات السعودية قصفت، في يوم واحد، ضريحًا ومطارين ومنحلًا وشاحنةً ومنزلًا في تعز وصنعاء والحديدة والبيضاء وعمران، ما أسفر، عن مقتل وإصابة مدنيين. وذكرت أنّ الطيران السعودي عاود قصف ضريح السيد أحمد عباد سفيان التاريخي في المسراخ بتعز، كما قصف مطار صنعاء ومناحل العسل في الحديدة ومنزلًا في عمران، حيث قالت إنّ مواطنًا قُتل وأُصيب آخر. وانتقدت الأمم المتحدة لعدم ذكر هذه الوقائع أو إدانتها أو تسمية المسؤول عنها، واتّهمتها بالإسراع إلى إصدار البيانات وجمع الأرقام باسم حماية المدنيين عندما تريد توجيه الاتهام إلى اليمن وتبرئة السعودية.

وردًّا على ما أورده المتحدّث الأممي بشأن القيود على الطرق، اتّهمت الهيئة القوات السعودية بقصف الطرق المؤدّية إلى تعز والجسور والأنفاق والطرق الرئيسية فيها، وبفرض حصار بري وبحري وجوي على اليمن بأكمله. كما اتّهمت مجموعات موالية للسعودية بقطع الطرق ونهب المساعدات وفرض الإتاوات ومنع وصول الغذاء والدواء إلى السكان.

وقالت الهيئة إنّ صنعاء فتحت جميع الطرق وبادرت مرارًا إلى فتح طريق تعز، وأبدت استعدادها للسلام وقدّمت مبادرات متتالية. واتّهمت الطرف الآخر، الذي تموّله الرياض، برفض جميع المبادرات وإبقاء تعز تحت الحصار والابتزاز السياسي. كما اتّهمت الأمم المتحدة بتجنّب تحديد الجهة التي تقطع الطرق وتقصفها، معتبرةً أنّ تسميتها ستكشف الدول التي تدفع رواتب موظّفي المنظمة في اليمن وتموّل تقاريرها.

واعتبرت الهيئة أنّ الأمم المتحدة فقدت حيادها ومصداقيتها الأخلاقية، واتّهمتها بالانحياز وتوفير غطاء سياسي للعدوان السعودي الأميركي على اليمن. وقالت إنّ المنظمة شطبت اسم السعودية من قائمة قتلة الأطفال مقابل المال السعودي، والتزمت الصمت حيال حصار اليمن لسنوات وإبادة غزة والعدوان على إيران. وأضافت أنّ بيان تعز لم يسمِّ الجهة التي تحمّلها مسؤولية الهجمات، ولم يُدن القصف السعودي أو يطالب برفع الحصار. كما اتّهمت المنظمة بخدمة أجندات أميركية وسعودية وبريطانية، وتشويه صورة المقاومة وتبرئة المسؤولين وتضليل الرأي العام العالمي.

واعترضت الهيئة على إعلان أممي عن إيصال الغذاء إلى 300 ألف نازح، معتبرةً أنّ ما وصل إليهم كان ضئيلًا. واتّهمت منظمات تابعة للأمم المتحدة بنهب مئات الملايين من الدولارات باسم اليمن وتحويلها إلى الفاسدين والمرتزقة في فنادق خارج البلاد. وقالت إنّ المساعدات الأممية لا تساوي 1% من قيمة ما اتّهمت الدول المشاركة في الحرب بنهبه من ثروات اليمن، ولا تساوي، «قطرة دمٍ واحدة من دماء أطفال اليمن».

وأعلنت الهيئة رفضها البيان الأممي جملةً وتفصيلًا، معتبرةً أنّه لا يعكس الوقائع ولا يمثّل اليمن أو أبناء تعز. وطالبت بإنهاء الوصاية الأممية على الملف اليمني ووقف استخدام الملف الإنساني للابتزاز السياسي. ودعت المنظمات الحقوقية المستقلّة في العالم إلى رفض التقارير المزوّرة، والاعتماد على التقارير الميدانية من داخل اليمن وشهادات أبناء تعز. كما طالبت بوقف تمويل المنظمات التي تتعامل مع المرتزقة، وتوجيه المساعدات عبر قنوات وطنية نزيهة تضمن وصولها إلى المستحقّين.

وفي ختام بيانها، قالت الهيئة إنّ اليمنيين وأبناء تعز يعرفون من قصفهم وحاصرهم وقتل أطفالهم ودمّر منازلهم، ودعت المجتمع الدولي إلى الاستماع إلى أهل اليمن والاستناد إلى شهاداتهم وما وثّقوه عن الضحايا في تعز وصنعاء والحديدة والبيضاء وعمران.

وأكّدت أنّ ما التضليل سينكشف، وأنّ التاريخ سيسجّل انحياز الأمم المتحدة إلى المسؤولين عن الانتهاكات على حساب الشعوب والضحايا. وحيّت صمود تعز واليمن، وجدّدت إدانتها للأمم المتحدة والسعودية.

المصدر: موقع المنار