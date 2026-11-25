المؤتمر العام للأحزاب العربية يدين الأحكام بحقّ رجال دين وناشطين في البحرين

استنكرت الأمانة العامة للمؤتمر العام للأحزاب العربية الأحكام الصادرة بحقّ رجال دين وناشطين في البحرين، ووصفتها بالجائرة وذات الطابع السياسي. وأعلنت تضامنها مع المعتقلين السياسيين، داعيةً القوى والمؤتمرات والأحزاب والجمعيات الحقوقية إلى إطلاق أوسع التحرّكات للضغط على النظام البحريني لإطلاق سراح رجال الدين وسائر سجناء الرأي.

وقالت الأمانة العامة، في بيان، إنّ الأحكام صدرت عن المحاكم العرفية والتابعة للسلطة الحاكمة في البحرين، وطالت رجال دين وناشطين تحرّكوا رفضًا للإجراءات الظالمة التي اتخذتها السلطة بحقّ أبناء البحرين. وأشارت إلى أنّ البحرينيين يقفون منذ أكثر من عشر سنوات في مواجهة العائلة الحاكمة، وينظّمون مسيرات وتظاهرات واعتصامات سلمية للمطالبة بالعدالة الحقيقية والديمقراطية والمشاركة.

واتّهمت الأمانة العامة العائلة الحاكمة بالاستعانة بقوى خارجية، سياسيًا وأمنيًا، لقمع التحرّكات السلمية. وقالت إنّ الناشطين حافظوا على سلمية الحراك رغم عمليات قتل ممنهج واعتقالات جماعية طالت قادة الجمعيات السياسية، وقرارات إبعاد شملت مرجعيات دينية وقادة رأي. وأضافت أنّ الناشطين لم ينجرّوا إلى دوّامة العنف التي اتّهمت السلطة بافتعالها، رغم ممارسات قالت إنّها تنتهك حقوق المواطنة وحقوق الإنسان.

واعتبرت الأمانة العامة أنّ السلطة تصعّد إجراءاتها بهدف إسكات الأصوات وإجبار الشعب البحريني على التراجع والاستكانة والاستسلام. وأكّدت أنّ البحرينيين متمسّكون بمطالبهم ويواصلون تحرّكهم لتحقيق أهدافهم المشروعة ونيل حقوقهم الاجتماعية والسياسية العادلة.

وقالت الأمانة العامة إنّ سجناء الرأي يتعرّضون لأبشع أشكال الظلم والقمع والحرمان من الحرية، في مخالفة لشرعة حقوق الإنسان والقوانين الدولية التي تكفل حرية الرأي والمعتقد والتعبير. وأكّدت وقوفها إلى جانب المعتقلين والناشطين وأبناء البحرين الذين، «يضحّون بالغالي والنفيس من أجل عزّة وكرامة وحرية شعب البحرين المجاهد».

المصدر: موقع المنار