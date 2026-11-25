تقرير مصور | تصعيد الاحتلال في الضفة: اعتداءات على المدارس وهدم للمنازل وإرهاب المستوطنين

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي تصعيد اعتداءاتها في الضفة الغربية المحتلة، مستهدفةً المدارس والمؤسسات التعليمية، حيث احتجزت ونكّلت بطلاب في الخليل، واقتحمت مدرستين شمال غرب نابلس وأجبرت المعلمين على إخلائهما، فيما منعت الوصول إلى روضة كفر مالك شمال شرق رام الله.

كما نفذت عمليات هدم واسعة في مسافر يطا، بالتزامن مع اعتداءات للمستوطنين شملت إحراق الأراضي الزراعية ومهاجمة منازل المواطنين وتخريب بسطات الخضار في الأغوار الشمالية، وسط اقتحامات واعتقالات ومواجهات في عدد من بلدات ومدن الضفة الغربية.







المصدر: موقع المنار