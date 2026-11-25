وزارة الخارجية الايرانية تشيد بصمود وثبات الشعب اللبناني في مواجهة العدوان العسكري والتوسع الصهيوني وتؤكد دعم الجمهورية الإسلامية للبنان في مسار الدفاع عن استقلال هذا البلد وسيادته الوطنية وسلامة أراضيه