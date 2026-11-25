ليبرمان: لا مبرر لهجوم إسرائيلي على إيران في المدى القريب

قال رئيس حزب “إسرائيل بيتنا”، أفيغدور ليبرمان، إن “التصريحات بشأن امتلاك إيران سلاحا كيميائيا خطيرة، لكن لا يوجد، من الناحيتين الاستخبارية والعملياتية، ما يبرر هجوما إسرائيليا منفردا في المدى القريب”.

واتهم ليبرمان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الحرب يسرائيل كاتس بأن “شهوة السلطة تفقدهما صوابهما”، وأنهما يتشبثان بالحكم، معتبرا أن المسؤولية والتعقل ليسا من نقاط قوتهما.

وأضاف ليبرمان أنه “يتابع بذهول سلوكهما منذ الانتخابات، بدءا من تصرفات مكتب نتنياهو يوم الاقتراع، مرورا بالشكاوى المتواصلة بشأن تزوير الانتخابات، وصولا إلى السيناريوهات التي عرضها كاتس أمس”.

وقال ليبرمان إنه “لن يفاجأ إذا تبين لاحقا أن نتنياهو وكاتس استخدما ولا يزالان يستخدمان الموساد والشاباك وأجهزة أخرى ضد قادة كتلة التغيير”.

المصدر: إعلام العدو