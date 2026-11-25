وزارة الاقتصاد تعلّق التداول بجبنة “عكاوي تشيكي” و”حلوم” من معمل في كفردينس لعدم مطابقتهما المواصفات الصحية

أصدرت وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط قراراً قضى بتعليق التداول في الأسواق اللبنانية بأجبان من نوعَي “عكاوي تشيكي” و”حلوم”، من إنتاج معمل الالبان والأجبان العائد للسيد يوسف أبو فارس في كفردينس – قضاء راشيا، وذلك بعد ثبوت عدم مطابقتها للمواصفات المطلوبة بنتيجة التحاليل المخبرية.

واشار التقرير الى أن التحاليل أظهرت احتواء عينة من جبنة العكاوي التشيكي على مادة النشاء، وعدم مطابقتها من الناحية الجرثومية، كما تبين عدم مطابقة عينة من جبنة الحلوم المنتجة في المعمل المذكور للمواصفات الجرثومية.



وطلب القرار من المعمل سحب منتجاته من الأصناف المذكورة والمطروحة للبيع في الأسواق اللبنانية، وإعداد جداول بالكميات التي يتم سحبها خلال مهلة ثلاثة أيام من تاريخ العمل بالقرار، وإبلاغ وزارة الاقتصاد والتجارة تمهيداً لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإتلافها.