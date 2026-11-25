زخور: وزن البضائع في مرفأ بيروت يتراجع 11% وإجمالي الحاويات يرتفع 5% بدعم من المسافنة

تراجع الوزن الإجمالي للبضائع في مرفأ بيروت بنسبة 11%، وانخفض عدد السفن التي أمّت المرفأ بنسبة 9% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2025، وفق تقرير للنائب الأول لرئيس الاتحاد العربي لغرف الملاحة البحرية والرئيس السابق للغرفة الدولية للملاحة في بيروت إيلي زخور. في المقابل، ارتفع إجمالي الحاويات بنسبة 5%، بعدما عوّض نموّ حركة المسافنة تراجع حاويات الاستيراد للاستهلاك المحلي وحاويات التصدير المحمّلة ببضائع لبنانية.

وعزا زخور تراجع مؤشرات الحركة الإجمالية للمرفأ إلى تداعيات الحرب في الشرق الأوسط، واعتداءات قوات الاحتلال المتواصلة على جنوب لبنان، والأزمات السياسية والمالية والاقتصادية والمعيشية في البلاد.

وأظهرت المقارنة أنّ عدد السفن التي أمّت المرفأ انخفض إلى 952 سفينة، مقابل 1,050 سفينة، بتراجع قدره 98 سفينة. وانخفض الوزن الإجمالي للبضائع إلى 4 ملايين و259 ألف طن، مقابل 4 ملايين و772 ألف طن، بتراجع قدره 513 ألف طن. في المقابل، ارتفع عدد السيارات المستوردة والمعاد تصديرها بحرًا إلى 51,729 سيارة، مقابل 51,215 سيارة، بزيادة طفيفة قدرها 514 سيارة، أي 1%.

وارتفع إجمالي الحاويات التي تداولها المرفأ إلى 699,465 حاوية نمطية، مقابل 663,477 حاوية في الفترة نفسها من عام 2025، بزيادة قدرها 35,988 حاوية. وبلغت حركة الحاويات برسم المسافنة 194,474 حاوية نمطية، مقابل 147,905 حاويات، بزيادة قدرها 46,569 حاوية، أي 31%.

في المقابل، تراجع عدد الحاويات المستوردة برسم الاستهلاك المحلي إلى 229,298 حاوية نمطية، مقابل 244,774 حاوية، بانخفاض قدره 15,476 حاوية، أي 6%. كما انخفض عدد الحاويات المصدّرة محمّلةً ببضائع لبنانية إلى 47,199 حاوية نمطية، مقابل 54,496 حاوية، بتراجع قدره 7,297 حاوية، أي 13%.

وأوضح زخور أنّ نموّ المسافنة يعوّض انكماش حركة الاستيراد والتصدير المحليَّين في ظلّ الأوضاع الإقليمية والداخلية، ويعزّز إيرادات مرفأ بيروت ويرسّخ دوره مركزًا محوريًا إقليميًا. وأضاف أنّ هذه الحركة تدرّ على المرفأ إيرادًا إضافيًا صافيًا، لأنّ الحاويات المعنيّة لم تكن أصلًا برسم التفريغ فيه.

ورأى أنّ ارتفاع حركة المسافنة يعكس ثقة شركات الملاحة العالمية بموقع المرفأ الاستراتيجي وكفاءته التشغيلية مركزًا للمسافنة في شرق المتوسط، مشيرًا إلى إنجاز مشروع توسيع محطة الحاويات ورفع طاقتها الاستيعابية من نحو 1.4 مليون إلى نحو 3 ملايين حاوية نمطية سنويًا، واعتماد المكننة في المعاملات للحدّ تدريجيًا من البيروقراطية.

وأشار زخور إلى أنّ مجموعة «سي إم إيه سي جي إم» الفرنسية استحوذت على القسم الأكبر من حركة المسافنة في المرفأ، إذ بلغت حصّتها 159,028 حاوية نمطية، أي نحو 82% من إجمالي حاويات المسافنة. وأوضح أنّ شركة «سي إم إيه بيروت تيرمينال سي جي إم» تشرف على إدارة محطة الحاويات في المرفأ وتشغيلها.

وبلغت حصّة المسافنة 28% من إجمالي الحاويات التي تداولها مرفأ بيروت خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026. وفي عام 2011، تجاوزت حركة المسافنة 449 ألف حاوية نمطية، أي نحو 43% من إجمالي بلغ مليونًا و34 ألف حاوية. وفي عام 2018، بلغت 419 ألف حاوية نمطية، أي 32% من إجمالي بلغ مليونًا و305 آلاف حاوية.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام