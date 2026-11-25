سائقون عموميون يقطعون الطريق عند مدخل بعلبك الجنوبي للمطالبة بتطبيق القانون والبتّ بالمساعدات

قطع سائقو الفانات والسيارات والباصات العمومية الطريق الدولية لجهة «ميدان التحرير» عند المدخل الجنوبي لمدينة بعلبك لبعض الوقت، قبل أن تعيد قوى الأمن الداخلي فتحها في الاتجاهين، وسط انتشار أمني كثيف لدوريات مؤلّلة وراجلة للجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي.

ودعا رئيس نقابة السائقين العموميين محمد الفوعاني إلى تحقيق مطالب السائقين، ولا سيّما تطبيق القانون وتوقيف السيارات الخصوصية والفانات التي تحمل لوحات مزوّرة، والإسراع في البتّ بالمساعدات المالية.

وقال الفوعاني إنّ التحرّك يهدف إلى إيصال صوت السائقين إلى المعنيين في الحكومة، مؤكّدًا أنّ قطع الطرق على الأهالي ليس هدفًا للتحرّك.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام