«أطباء بلا حدود» توثّق آثارًا طويلة الأمد لهجمات قوات الاحتلال على المدنيين والقطاع الصحي في جنوب لبنان

وثّقت منظمة «أطباء بلا حدود» في تقرير بعنوان «لا أحد بمنأى عن الخطر» مقتل وإصابة مدنيين، بينهم أطفال ومسنّون وعائلات بأكملها، جرّاء هجمات قوات الاحتلال في جنوب لبنان، إلى جانب أضرار طالت مستشفيات وسيارات إسعاف وفرق إنقاذ. وأبرز التقرير التداعيات الإنسانية والطبية المدمّرة وطويلة الأمد لهذه الهجمات، في ظلّ تزايد الاحتياجات الطبية والإنسانية وتكرار حوادث الإصابات الجماعية.

وسجّلت المنظمة حوادث طالت فيها الهجمات مرافق صحية وسيارات إسعاف وفرق إنقاذ، أو وقعت بالقرب منها. وأفادت بأنّ ضربة في محيط مستشفى جبل عامل في الأول من حزيران أسفرت عن إصابة 127 شخصًا، بينهم 39 عاملًا في القطاع الصحي، وهي أعلى حصيلة لإصابات العاملين الصحيين في ضربة واحدة خلال فترة التصعيد التي يتناولها التقرير.

واستند التقرير إلى أدلّة وشهادات مباشرة جمعتها فرق المنظمة خلال تقديم الدعم الطبي للمستشفيات والمستجيبين الأوائل أثناء التصعيد العسكري مطلع عام 2026، ولا سيّما في مستشفى جبل عامل في صور ومستشفى النجدة الشعبية في النبطية.

وأفادت المنظمة بأنّ فرقها عالجت إصابات خطيرة ناجمة عن الأسلحة المتفجّرة والشظايا، شملت تلفًا في الأعضاء الداخلية والدماغ، وكسورًا وجروحًا نافذة وحروقًا شديدة وإصابات ناجمة عن السحق واستنشاق الدخان. كما رصدت إصابات تتوافق مع استخدام ذخائر متفجّرة وأخرى مزوّدة بشفرات ومكعّبات معدنية صغيرة، وكانت الإصابات الناجمة عن شظايا الذخائر الأخيرة من بين الأكثر شيوعًا.

وقالت المنسّقة الطبية للمنظمة في لبنان، الدكتورة لونا حمّاد، إنّ الفرق الطبية عاينت إصابات بالغة ناجمة عن الانفجارات، شملت أضرارًا داخلية عميقة وعظامًا مهشّمة وشظايا معدنية اخترقت أجزاء متعدّدة من أجساد المصابين، ما فرض أعباء كبيرة على المرضى والطواقم الطبية.

وأشار التقرير إلى أنّ إصابات بالغة خلّفت تشوّهات وأضرارًا جسدية طويلة الأمد، وأنّ عددًا كبيرًا من الناجين يحتاجون إلى عمليات جراحية متعدّدة، ورعاية متخصّصة وإعادة تأهيل وأطراف اصطناعية ومتابعة طبية مستمرّة. وتزداد صعوبة توفير هذه الرعاية في ظلّ نقص الكوادر والإمدادات في النظام الصحي وصعوبات إحالة المرضى إلى المراكز المتخصّصة.

وتناول التقرير المخاطر التي يواجهها المسعفون والمستجيبون الأوائل أثناء محاولاتهم الوصول إلى المصابين وانتشال الجثامين، مشيرًا إلى أنّ القيود الأمنية والتأخّر في عمليات الإنقاذ يشكّلان تهديدًا إضافيًا لحياة الجرحى. وأشار أيضًا إلى اضطرار سيارات الإسعاف أحيانًا إلى نقل عدّة مصابين في الوقت نفسه، واستقبال المستشفيات موجات من الإصابات الجماعية بإمكانات محدودة.

وقال منسّق برامج المنظمة في لبنان غيليرميه بوتيلو إنّ مقتل عاملين في المجال الصحي أثناء تقديم الرعاية نتيجة مباشرة للهجمات التي تطال القطاع الصحي، مؤكّدًا أنّ هؤلاء العاملين واصلوا أداء مهامهم رغم المخاطر الجسيمة التي تهدّد حياتهم.

ودعت «أطباء بلا حدود» جميع أطراف النزاع إلى الوفاء بمسؤولياتها بموجب القانون الدولي الإنساني، وطالبت الكيان الإسرائيلي باحترام وحماية المدنيين والطواقم الطبية وسيارات الإسعاف وفرق الاستجابة للطوارئ، مؤكّدةً أنّ الحماية تشمل الأشخاص الذين يبقون في المناطق المتضرّرة أو يعودون إليها.

كما دعت الدول التي تتمتّع بنفوذ لدى أطراف النزاع إلى استخدام ثقلها الدبلوماسي والسياسي لضمان احترام القانون الدولي الإنساني ومساءلة الأطراف عن الهجمات التي تطال المدنيين ومرافق الرعاية الصحية. وأكّدت أنّ حماية المدنيين والعاملين في القطاع الصحي التزام قانوني وإنساني.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام