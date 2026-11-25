جمعية حقوق الركاب تدعو إلى إقرار خطة وطنية للنقل المشترك ودعم الخدمة والتعرفة

دعت جمعية حقوق الركاب إلى إقرار خطة وطنية متكاملة للنقل المشترك تربط جميع المناطق، وإلى توجيه الدعم إلى خدمة النقل والتعرفة. وأكّدت، في بيان أصدرته عقب تحرّك السائقين واتحادات النقل البري، أنّ إقرار الخطة يتصدّر نقاط الالتقاء مع مطالب العاملين في القطاع، وهو من المطالب الأساسية للعريضة الوطنية «النقل المشترك للكل» التي أطلقتها الجمعية.

وأعربت الجمعية عن تفهّمها مطالب السائقين وحقّهم في تحسين ظروف عملهم، مشيرةً إلى أنّ تحرّك اليوم تسبّب في صعوبات لعدد من الركاب في الوصول إلى أماكن عملهم، واضطرّهم إلى تحمّل تكاليف إضافية في ظلّ ارتفاع كلفة التنقّل أصلًا.

وشدّدت على ضرورة تنظيم القطاع عبر تصنيف الخدمات المقدّمة ووضع معايير واضحة لجودتها وسلامتها، بما يحمي حقوق السائقين والركاب. وطالبت بتوجيه الدعم إلى الخدمة والتعرفة عوضًا عن تقديمه مباشرةً إلى السائقين، لضمان استدامة عملهم ووصول الدعم إلى الركاب المستهدفين، وتفادي سلبيات تجارب الدعم السابقة، ومنها غياب العدالة في توزيعه.

وأوضحت أنّ الخطة الوطنية المنشودة ينبغي أن تدمج مختلف وسائط النقل القائمة ضمن منظومة منظّمة وفعّالة وآمنة ومتاحة للجميع، ولا سيّما الأشخاص ذوي الإعاقة. كما دعت إلى تخصيص موازنة سنوية لقطاع النقل المشترك والركاب تضمن الاستثمار المستدام في تطوير الخدمات وتحسينها، وإلى إصلاح حوكمة القطاع بتحديد صلاحيات الجهات المعنيّة والفصل بين مهام التخطيط والتنظيم والتشغيل والرقابة والمتابعة.

وعزت الجمعية انتشار وسائل نقل منخفضة الكلفة تفتقر إلى معايير السلامة إلى تقصير الدولة في توفير بدائل آمنة وميسورة وتنظيم خدمات النقل الجماعي، معتبرةً أنّ معالجة الظاهرة تستلزم معالجة أسبابها.

وأكّدت الجمعية استمرار حملتها الوطنية «النقل المشترك للكل»، ودعت جميع السائقين والعاملين في القطاع والنقابات والاتحادات إلى توقيع العريضة الوطنية والعمل المشترك لتحقيق أهداف الحملة. وشدّدت على تكامل حقوق السائقين والركاب، وعلى مسؤولية الدولة عن ضمانها ضمن سياسة وطنية عادلة ومستدامة للنقل.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام