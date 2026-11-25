تقارير مصورة | شهداء في غارتين إسرائيليتين على قطاع غزة واغتيال مسؤولين أمنيين

استشهد أب وأم وطفلاهما فجر اليوم، في غارة جوية إسرائيلية استهدفت شقة سكنية في مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة، وأفادت المعلومات بتحوّل أفراد العائلة إلى أشلاء.

وفي اعتداء آخر، أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني استشهاد مدير عام جهاز الأمن الداخلي، العميد نعيم محمد أبو نحل، في عملية اغتيال نفذتها طائرات الاحتلال غربي مدينة غزة.

كما نعت الوزارة مدير جهاز الأمن الداخلي في محافظة شمال غزة، محمد ماجد أبو العوف، الذي اغتاله الاحتلال فجر اليوم مع زوجته وطفليه في مخيم الشاطئ.

وأكدت الوزارة أن الجريمة تأتي في سياق محاولات الاحتلال استهداف المنظومة الأمنية ونشر الفوضى داخل المجتمع الفلسطيني، مشيرة إلى أنها وقعت بعد أقل من 24 ساعة على اغتيال العميد نعيم أبو نحل.

من جهتها، اعتبرت حركة حماس أن استهداف المسؤولين الأمنيين جريمة حرب وانتهاك للقوانين الدولية، وحمّلت الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذه الاعتداءات.

وطالبت وزارة الداخلية المجتمع الدولي والوسطاء والضامنين لاتفاق وقف إطلاق النار بتحمّل مسؤولياتهم إزاء استمرار الجرائم الإسرائيلية في القطاع.

المصدر: موقع المنار