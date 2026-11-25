طليس يعلن تحرّكًا جديدًا للسائقين الأربعاء المقبل ويطالب الحكومة بحماية النقل البري الشرعي

أعلن رئيس اتحادات ونقابات النقل البري في لبنان بسام طليس أنّ التحرك المقبل للسائقين العموميين سينفّذ الأربعاء المقبل، على أن يُعلَن مكانه وآليته لاحقًا. وأكّد أنّ التحركات السلمية ستستمرّ إذا لم تستجب الحكومة لمطالب القطاع.

وقال طليس، في كلمة ألقاها بعد اكتمال وصول السائقين العموميين من بيروت وضواحيها إلى ساحة رياض الصلح، إنّ التحرك مطلبي ومعيشي وسلمي، وإنّه يهدف إلى الضغط على الدولة لتطبيق القوانين وحماية قطاع النقل البري الشرعي وصون حقوق نحو 54 ألف عائلة تعمل فيه.

وأوضح طليس أنّ السائقين العموميين يؤدّون واجباتهم تجاه الدولة ويسدّدون الضرائب والرسوم والاشتراكات المتوجّبة عليهم، فيما يواجهون ما وصفه بالمنافسة غير المشروعة نتيجة انتشار السيارات الخصوصية التي تنقل الركاب خلافًا للقانون، والدراجات النارية ومركبات «التوك توك»، فضلًا عن مخالفات أخرى تهدّد مصادر رزقهم.

وطالب الحكومة بتطبيق القوانين المرعية الإجراء، وتنفيذ القرار القضائي القاضي بإقفال تطبيقات النقل غير الشرعية، والوفاء بالتفاهمات السابقة، ولا سيّما ما يتعلّق بتنظيم النقل الخارجي وإقرار التعديلات اللازمة على قانون السير.

وانتقد غياب خطة وطنية شاملة للنقل البري وتفاوت تطبيق القوانين، مشيرًا إلى أنّ بعض التعديلات القانونية أدّت إلى حجز مركبات ومنع أصحابها من تسجيلها، ما يحرمهم من مصدر رزقهم. وأكّد أنّ النقابات تقبل بعمل أي جهة في نقل الركاب شرط التزام القانون، الذي يحصر هذا النشاط بالسيارات العمومية المرخّصة.

وأوضح طليس أنّ المساعدة المالية البالغة 12 مليون ليرة شهريًا لمدة ثلاثة أشهر تهدف إلى تفادي زيادة تعرفة النقل على المواطنين في ظل ارتفاع أسعار المحروقات، وأنّ الغرض منها يختلف عن تقديم مساعدة مباشرة للسائقين. ورأى أنّ في إمكان الدولة تخفيف الأعباء عن المواطنين والسائقين عبر خفض الرسوم والضرائب المفروضة على المحروقات، معترضًا على تحميلهم أعباء إضافية.

وأشاد بتعامل وزير الداخلية والبلديات والمدير العام لقوى الأمن الداخلي مع السائقين، مثمّنًا القرارات والإجراءات المتّخذة، ومؤكدًا أنّ معالجة الأزمة تتطلّب تعاون الحكومة ومؤسسات الدولة كافة.

ونفى طليس أن يكون للتحرك أي أبعاد سياسية أو أن يكون موجّهًا ضد رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة أو أي طرف سياسي. وشدّد على رفض أي صدام أو عرقلة لمصالح المواطنين.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام