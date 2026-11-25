الاحتلال يشنّ اقتحامات واسعة في الضفة ويحوّل منزلاً إلى ثكنة عسكرية برام الله

شنّت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الثلاثاء وفجر الأربعاء، حملة اقتحامات ومداهمات واسعة طالت بلدات وقرى ومخيمات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، تخللتها مواجهات مع الفلسطينيين، ومداهمة منازل وتفتيشها، إلى جانب الاستيلاء على منزل في قرية بيتللو شمال غربي رام الله وتحويله إلى ثكنة عسكرية.

وفي محافظة رام الله والبيرة، اقتحمت قوة كبيرة من جيش الاحتلال قرية بيتللو، واستولت على منزل المواطن جاد بزار، وحوّلته إلى موقع عسكري، عقب مداهمة عشرات المنازل وإخضاع سكانها لتحقيقات ميدانية، بالتزامن مع فرض قيود على حركة المواطنين وإعاقة تنقلهم داخل القرية.

وشهد مخيم الجلزون شمال رام الله وبلدة دورا القرع شمال شرقي المدينة مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال، التي أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع بكثافة، فيما اقتحمت قوات أخرى قرية دير أبو مشعل غرب رام الله وحي الجنان في مدينة البيرة، وداهمت منازل ومحال تجارية، وصادرت تسجيلات كاميرات المراقبة.

وفي قرية المغير شمال شرقي رام الله، أطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز والصوت باتجاه منازل المواطنين أربع مرات متتالية، وسط مواجهات مع الشبان، كما نصبت بوابة حديدية عند مدخل سهل الرفيد، في خطوة تقيد حركة السكان والمزارعين وتحول دون وصولهم إلى أراضيهم الزراعية.

وفي محافظة الخليل، اقتحمت قوات الاحتلال مخيم الفوار للاجئين الفلسطينيين، وانتشرت آلياتها في أزقته، فيما نصب جنود الاحتلال ومستوطنون بوابة حديدية في المنطقة الشرقية من بلدة إذنا غرب المحافظة، ومنعوا المزارعين من الوصول إلى أراضيهم.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال نصبت نحو سبع بوابات حديدية خلال اليومين الماضيين في مناطق متفرقة من محافظة الخليل، ما أدى إلى عزل عدد من القرى والبلدات وعرقلة حركة المواطنين وتنقلهم بين المناطق.

وفي محافظة بيت لحم، اقتحمت قوات الاحتلال قرية جورة الشمعة جنوب المدينة، وتمركزت في وسطها وأغلقت عدداً من الشوارع، وأخضعت المواطنين للتدقيق في هوياتهم، وسط حالة من التوتر في صفوف الأهالي.

أما في محافظة جنين، فاندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال خلال اقتحام بلدة ميثلون جنوب المدينة، فيما رُصد وصول حافلة عسكرية تقل جنوداً إلى منطقة خلة الصوحة داخل مدينة جنين.

وفي محافظة سلفيت، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة دير بلوط، وانتشرت في عدد من أحيائها السكنية، وأطلقت القنابل الصوتية باتجاه المواطنين ومنازلهم، ما أثار حالة من الخوف والهلع، خصوصاً بين النساء والأطفال.

وتأتي هذه الاقتحامات المتزامنة في ظل استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في مدن الضفة الغربية وبلداتها ومخيماتها، وما يصاحبها من مداهمات للمنازل واعتقالات وتضييق على حركة السكان، إلى جانب إجراءات الإغلاق ونصب البوابات الحديدية التي تقطع الطرق وتقيّد وصول الفلسطينيين إلى أراضيهم ومصادر رزقهم.

المصدر: المركز الفلسطيني للإعلام